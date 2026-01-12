Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ComercioAparcamientosCoches chinosIsidoro García-EscribanoEl tiempoGimnasiosCórdoba CFSupercopaCinturón verde
instagramlinkedin

La actualidad del lunes 12 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El balance del año 2025 del comercio cordobés, la previa del Córdoba CF ante el Huesca y la entrevista al presidente de la Asociación de Joyeros centran la información matutina

Xavi Sintes, durante una sesión de trabajo en El Arcángel.

Xavi Sintes, durante una sesión de trabajo en El Arcángel. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El comercio cordobés cierra el 2025 con una sensación debido al incremento de los costes que no se palia con las ventas que, por el contrario, han bajado levemente este año. La provincia comienza el año con 369 autónomos menos en el sector comercial, que representa el 25% de la actividad económica, concentrado principalmente en el ámbito de la industria textil. Por otra parte, el Córdoba CF juega hoy en Huesca el último partido de la primera vuelta. Viajan a El Alcoraz con el objetivo de sumar otra victoria -la tercera consecutiva- y asomarse a los primeros puntos de la tabla frente a un rival exigido por el descenso. Te lo contamos, en directo, a partir de las 20.30 horas. Por último, el presidente de la Asociación de Joyeros de Córdoba analiza en una entrevista a este periódico la situación que atraviesa el sector, marcado por la transición y la tensión por la incertidumbre de los conflictos mundiales, la subida del precio del oro y el relevo generacional.

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Campo

Andalucía

Internacional

TEMAS

Tracking Pixel Contents