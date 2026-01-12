La actualidad del lunes 12 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El balance del año 2025 del comercio cordobés, la previa del Córdoba CF ante el Huesca y la entrevista al presidente de la Asociación de Joyeros centran la información matutina
El comercio cordobés cierra el 2025 con una sensación debido al incremento de los costes que no se palia con las ventas que, por el contrario, han bajado levemente este año. La provincia comienza el año con 369 autónomos menos en el sector comercial, que representa el 25% de la actividad económica, concentrado principalmente en el ámbito de la industria textil. Por otra parte, el Córdoba CF juega hoy en Huesca el último partido de la primera vuelta. Viajan a El Alcoraz con el objetivo de sumar otra victoria -la tercera consecutiva- y asomarse a los primeros puntos de la tabla frente a un rival exigido por el descenso. Te lo contamos, en directo, a partir de las 20.30 horas. Por último, el presidente de la Asociación de Joyeros de Córdoba analiza en una entrevista a este periódico la situación que atraviesa el sector, marcado por la transición y la tensión por la incertidumbre de los conflictos mundiales, la subida del precio del oro y el relevo generacional.
- El comercio de Córdoba resiste con una leve caída de las ventas y asfixiado por los costes
- El Córdoba CF quiere asomarse arriba ante un Huesca en plena turbulencia
- Isidoro García-Escribano, presidente de la Asociación de Joyeros de Córdoba: «La joyería no es ajena a los problemas geopolíticos del mundo»
Córdoba ciudad
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Pedro Jiménez, propietario de una firma de sastrería cordobesa: «Me toca jubilarme, pero seguiré»
- Los coches chinos disparan sus ventas en Córdoba en solo un año
- Los gimnasios cordobeses en enero, entre la masificación y el trato cercano
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Temperaturas en aumento y posible regreso de lluvias: esta es la previsión de la Aemet para la próxima semana en Córdoba
- La calle Alfonso XII de Córdoba, cerrada al tráfico más de dos semanas por obras
Provincia
Deportes
Campo
Andalucía
- Las mujeres con alto riesgo de tener cáncer de mama podrán pedir el "acto único" del cribado a partir del lunes
Internacional
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes