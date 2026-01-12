El comercio cordobés cierra el 2025 con una sensación debido al incremento de los costes que no se palia con las ventas que, por el contrario, han bajado levemente este año. La provincia comienza el año con 369 autónomos menos en el sector comercial, que representa el 25% de la actividad económica, concentrado principalmente en el ámbito de la industria textil. Por otra parte, el Córdoba CF juega hoy en Huesca el último partido de la primera vuelta. Viajan a El Alcoraz con el objetivo de sumar otra victoria -la tercera consecutiva- y asomarse a los primeros puntos de la tabla frente a un rival exigido por el descenso. Te lo contamos, en directo, a partir de las 20.30 horas. Por último, el presidente de la Asociación de Joyeros de Córdoba analiza en una entrevista a este periódico la situación que atraviesa el sector, marcado por la transición y la tensión por la incertidumbre de los conflictos mundiales, la subida del precio del oro y el relevo generacional.

