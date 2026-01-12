El tercer congreso Educando en Valores reúne en Córdoba a instituciones, profesionales y referentes sociales para sensibilizar a la juventud

El Gran Teatro de Córdoba ha acogido la celebración del 3º Congreso Educando en Valores-Córdoba, un encuentro solidario dirigido a jóvenes y adolescentes que ha situado la educación en valores como eje fundamental para la construcción de una sociedad más empática, consciente y comprometida. El acto ha contado con una destacada representación institucional, encabezada por Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía; Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba; y Eva Contador, delegada de Inclusión del Ayuntamiento de Córdoba, quienes intervinieron durante el acto inaugural.

Asimismo, asistieron Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba; Dolores Sánchez, delegada de Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba; y María del Mar Ramón Muñoz, secretaria general de la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Durante la inauguración, en la que intervinieron Jesús Aguirre, Salvador Fuentes y Eva Contador, junto a Javier Paniagua en representación de los patrocinadores principales, las autoridades y la organización coincidieron en subrayar la importancia de impulsar este tipo de encuentros para sensibilizar a los jóvenes, entendidos como los adultos del futuro, destacando que una juventud formada en valores contribuirá a construir una sociedad más empática, responsable y con principios sólidos y arraigados.

Ponencias y contenidos del congreso

El congreso ha contado con un programa diverso y complementario, en el que todas las ponencias han tenido el mismo peso, abordando la educación en valores desde distintas perspectivas profesionales, personales y artísticas.

Marina Josende, sexóloga, y Laura Aguirre, psicóloga de B-WIT, ofrecieron una ponencia conjunta centrada en la prevención del acoso, el grooming, los riesgos del uso inadecuado de las redes sociales y los peligros de compartir contenido sensible o prohibido, poniendo el foco en la educación emocional, la detección temprana y la importancia de pedir ayuda. La atleta paralímpica Marta Francés compartió un testimonio de superación personal, esfuerzo y resiliencia, trasladando a los jóvenes valores como la constancia, la autoestima y la capacidad de afrontar las dificultades.

Por su parte, Juan José Cuevas, experto en Inteligencia Artificial, reflexionó sobre el impacto de la tecnología en la vida de los jóvenes y la necesidad de promover un uso responsable, ético y consciente de las herramientas digitales. Asimismo, Pedro Aguado, atleta olímpico y conocido por su participación en el programa Hermano Mayor, abordó la educación emocional, los límites y la responsabilidad personal, conectando con el público a través de ejemplos reales y cercanos.

La jornada se completó con la aportación artística y musical de Luis Muñoz, cantante oficial del congreso, y Luis Fernández, cuyas actuaciones reforzaron el mensaje emocional y educativo del encuentro. Compromiso solidario Uno de los momentos más significativos del congreso fue la entrega de la recaudación solidaria obtenida a través de la venta de pulseras, que ascendió a un total de 1.790 euros, cantidad entregada íntegramente a Fundación Bangassou, reforzando el carácter solidario del evento.

La presidenta de la Fundación Desde Siempre y Para Siempre, María Ángeles Martos, destacó la importancia de seguir generando espacios de encuentro donde instituciones, entidades sociales, empresas y comunidad educativa trabajen de manera conjunta por una juventud más consciente, comprometida y con valores firmes.