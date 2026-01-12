Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renfe responde a Ouigo ofreciendo trenes entre Córdoba, Madrid y Sevilla desde 7 euros

La compañía española programa dos nuevos servicios tras las últimas supresiones de la compañía privada gala

Llegada de un Avlo a Córdoba.

Llegada de un Avlo a Córdoba. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Renfe ha activado servicios especiales en el Corredor Sur -que conecta Madrid con Córdoba, Sevilla y Málaga- para atender a los viajeros que se han quedado sin poder desplazarse debido a las cancelaciones y supresiones de trenes anunciadas por la compañía Ouigo.

De esta manera, Renfe pondrá en marcha desde este martes dos servicios especiales AVLO entre Madrid, Córdoba y Sevilla, con billetes a precios reducidos a partir de 7 euros. Los tickets podrán adquirirse tanto en la web de Renfe como en las estaciones.

Un tren Ouigo en su primera parada en Córdoba central, hace un mes.

Un tren Ouigo en su primera parada en Córdoba. / A. J. González

Horarios de los dos trenes

El primero de estos trenes especiales partirá de Madrid con destino Sevilla a las 12.00 horas. El segundo servicio saldrá de Sevilla rumbo a Madrid a las 17.17 horas. Ambos contarán con parada en Córdoba

Además, en función de la demanda, Renfe reforzará la capacidad de los trenes que operan en este corredor y no descarta programar nuevos servicios especiales si fuera necesario. Estas medidas se extenderían también al trayecto Madrid–Málaga, en ambos sentidos, para dar respuesta a los viajeros afectados por las cancelaciones.

Por último, Renfe recuerda que la normativa vigente establece que, si transcurren más de 100 minutos desde la hora prevista de salida sin que se ofrezca una alternativa de transporte, los viajeros pueden optar por otro servicio público -como los trenes de Renfe- y reclamar posteriormente a la empresa responsable el reembolso del importe del nuevo billete.

