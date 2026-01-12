El PSOE de Córdoba propone un sistema de comunicación directa entre la Policía y los conductores de taxis y autobuses

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha avanzado este lunes una moción que el Grupo Socialista llevará a pleno esta semana para instar al gobierno municipal a implantar un sistema de comunicación directa de conductores de taxis y Aucorsa con los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional como Policía Local, todo ello para garantizar la seguridad en la actividad profesional que se desarrolla en la prestación del servicio público de transporte.

En rueda de prensa, González ha comentado que en los últimos años, Córdoba ha sido escenario de incidentes de seguridad que han afectado directamente a conductores del transporte público, tanto del servicio municipal de autobuses, Aucorsa, como el del taxi. “Agresiones físicas, amenazas, robos, intentos de robo y situaciones de extrema violencia se han producido de forma continuada, especialmente en turnos nocturnos, fines de semana y en determinados contextos de mayor vulnerabilidad”, ha detallado la edil.

Las denuncias públicas, realizadas por los propios trabajadores, por sus representantes sindicales y por las asociaciones profesionales del taxi ponen de manifiesto, en opinión del PSOE, que "no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural que requiere una respuesta decidida por parte de las administraciones públicas. Los conductores de Aucorsa y del taxi no sólo desempeñan una actividad laboral, sino que cumplen una función de interés general que debe ser protegida y cuidada, por lo que resulta inaceptable que quienes sostienen estos servicios públicos lo hagan en condiciones de miedo o desprotección, sin contar con herramientas eficaces que permitan una respuesta rápida y coordinada ante situaciones de riesgo real", ha expuesto la socialista.

Propuestas

En este sentido, ha informado de que existen soluciones técnicas y organizativas contrastadas, implantadas en otras ciudades, que permiten mejorar de forma sustancial la protección de los trabajadores del transporte público mediante sistemas de comunicación directa, alerta inmediata y coordinación efectiva con los cuerpos y fuerzas de seguridad. “El Ayuntamiento de Córdoba, como administración responsable del transporte público municipal y garante del interés general, tiene la obligación de actuar, reforzando la seguridad de quienes prestan estos servicios y demostrando con hechos que cuidar lo público implica también cuidar a quienes lo hacen posible cada día”, ha concluido.