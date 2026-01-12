El PP de Córdoba vuelve a llevar al pleno la conversión en autovía de la N-432

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado este lunes las mociones que el grupo popular llevará al pleno de enero, que se celebra este jueves. Serán tres las propuestas que el PP lleve a la sesión plenaria, entre ellas, la conversión de la N-432 en autovía. La mejora de la carretera ha pasado ya varias veces por el pleno, siempre con el objetivo de instar al Gobierno central a que se comprometa a cumplir con una demanda histórica de la provincia.

En este caso, la nueva moción del PP pretende tomar dos acuerdos. Uno, “instar al Gobierno de España a que adquiera un firme compromiso para la conversión de la N-432 en autovía y que constate que está entre sus prioridades inmediatas” y dos, “instar al Ejecutivo central a buscar una solución urgente que dé agilidad al proyecto y que no se quede en mejoras puntuales en la vía”.

Tramo de la N-432 a su paso por Córdoba capital. / MANUEL MURILLO

Más recursos para la Guardia Civil

Otra de las mociones que llevará el PP al pleno será la de pedir al Gobierno central mayores recursos para el cuerpo de la Guardia Civil. Los populares piden al Ejecutivo más recursos, tanto materiales como humanos, en el ámbito rural y en los municipios más pequeños. Para Córdoba capital buscan que el Ministerio del Interior cubra las vacantes para dar el servicio correcto al acuartelamiento central, a la cárcel y al aeropuerto. En la moción se recoge, además, el traslado de estas demandas a la Junta de Andalucía para que apoye estas peticiones.

Régimen especial de IVA para los autónomos

Por último, la tercera moción tiene que ver con los trabajadores autónomos. En este caso, el PP quiere pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la trasposición completa de la normativa europea que permite la aplicación de un régimen especial del IVA para trabajadores autónomos y pequeñas empresas.