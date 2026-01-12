Más plazas para mayores en Córdoba: 177 en residencias y 69 en centros de día

Córdoba sumará en breve nuevas plazas concertadas destinadas a la atención de las personas mayores, 246 en total, de las cuales 177 serán en residencia y 69 en centros de día. El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, y la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Dolores Sánchez, han informado de cómo se distribuirán las plazas prometidas por la Consejería (3.000 para el conjunto de Andalucía) en la provincia. Las nuevas plazas se repartirán en 14 municipios: Córdoba capital, Cardeña, Adamuz, Hinojosa del Duque, Baena, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Castro del Río, Cabra, Hornachuelos, Villa del Río, Fernán Núñez, La Rambla y Dos Torres. Molina ha insistido en que "se han atendido todas las peticiones de concierto de plazas realizadas por las residencias de capital y provincia". Tras este primer reparto, se abrirá un nuevo proceso para que las residencias de titularidad municipal puedan formular sus solicitudes.

En Córdoba capital, el concierto se amplía solo con 20 plazas nuevas, 15 en la residencia de Los Dolores y cinco en la residencia Boco Sierra. Según la delegada, no había más peticiones de concierto en la capital, uno de los municipios con más demanda por parte de las familias, ya que "las peticiones suelen presentarse cuando los centros realizan ampliaciones o reformas".

Dos nuevas residencias en Cardeña y Adamuz

Entre las plazas que se incorporan, destacan dos residencias de nueva creación: la de Cardeña, con 42 plazas, y la de Adamuz, con 35 plazas, ambas ya adjudicadas. En Cardeña, se suma además una unidad de estancia diurna con 19 plazas. El resto de incorporaciones corresponden a centros que ya están en funcionamiento, al ampliar su capacidad o al transformar plazas privadas en concertadas.

Durante el turno de preguntas, los responsables aclararon que "no es posible concretar el número exacto de personas en lista de espera", ya que estas varían semanalmente conforme se van adjudicando plazas. También se explicó que las 246 plazas anunciadas para Córdoba corresponden únicamente a solicitudes de entidades privadas y no incluyen plazas municipales ni de discapacidad, que se abordarán en fases posteriores. Entre residencias y centros de día, la provincia dispone de 2.900 plazas para mayores, a las que se sumarán las 246 concertadas.

Prestación económica vinculada al servicio

En relación con la creciente demanda derivada del envejecimiento de la población, se recordó que la Junta mantiene activas las prestaciones vinculadas al servicio, una ayuda económica que permite a las familias sufragar parcialmente el coste de una plaza privada mientras esperan una concertada. "Esta prestación se concede a personas con grados 2 y 3 de dependencia y puede alcanzar hasta unos 700 euros mensuales, sin que ello suponga perder la antigüedad en la lista de espera". El resto del coste de la plaza privada de residencia, que en Córdoba roza de media los 2.000 euros, debe ser sufragado por la familia. Esta fórmula, que no está al alcance de todas las familias está siendo "cada vez más solicitada por las familias", según la delegada. Con esta solución, las residencias pueden cobrar íntegramente el precio de la plaza privada, a diferencia de las plazas concertadas, cuyo precio está conveniado previamente y es menor, si bien gran parte del dinero lo aporta el propio usuario. Según datos de la Agencia publicados, más de 4.000 personas reciben esta prestación en Andalucía, de las cuales 303 están en Córdoba.

Sobre la posibilidad de ampliar más plazas concertadas en la capital, Sánchez señaló que "son las propias residencias las que deben solicitarlas y decidir qué parte de su capacidad destinan a concierto". Una vez concertadas, las plazas suelen mantenerse de forma estable.

La medida se enmarca en el presupuesto autonómico de 2026, en vigor desde el 1 de enero, que destina dos de cada tres euros a sanidad, educación y políticas sociales, incluida la atención a la dependencia. Desde la Junta se subrayó que el objetivo es mejorar la cobertura, reducir las listas de espera y acercar los recursos a las personas mayores, especialmente en el ámbito provincial.

Financiación justa

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha aprovechado la comparecencia para advertir que “Andalucía necesita un modelo de financiación autonómica justo y suficiente que garantice los recursos necesarios para seguir fortaleciendo servicios públicos esenciales como la atención a las personas mayores”.

“Las decisiones que se toman desde el Gobierno de España tienen un impacto directo en comunidades como la nuestra. Andalucía no puede permitirse acuerdos que rompan la igualdad entre territorios ni que condicionen su futuro a intereses partidistas”, ha señalado.

Asimismo, Molina ha añadido que “sin una financiación adecuada es imposible seguir ampliando plazas, reduciendo listas de espera y mejorando la calidad de los servicios sociales”, por lo que ha insistido en que “Andalucía merece los recursos que le corresponden por población y por necesidades reales, sin privilegios ni imposiciones externas, para no perder ni un solo derecho en igualdad de oportunidades”.