Nuevo paso para una zona con 38 viviendas que se construirán junto a la gasolinera de Las Delicias en Córdoba

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) saca a información pública la desafección de un tramo de la vía pecuaria de la Cañada Real Soriana a su paso por Córdoba capital. Este paso que se da es necesario para llevar a cabo un plan urbanístico en la zona de la gasolinera de Las Delicias, donde está prevista la construcción de 38 viviendas.

En concreto, el BOJA anuncia la desafectación de un tramo de la Cañada Real Soriana desde la A-431 (la carretera de Palma) hasta el plan de reforma interior (PERI) MA-4B y MA-4A, que es el que se tiene que urbanizar y donde irán las 38 viviendas. La zona ya tiene el plan de reparcelación (el anterior a la urbanización) aprobado al haber pasado por consejo rector. Ese proyecto de reparcelación está promovido por Arrendamientos de Viviendas Herpenta S. L.

Sin tránsito ganadero

En la resolución publicada hoy en el BOJA, se detalla que el tramo a desafectar ya no es adecuado para el tránsito ganadero, ni tampoco tiene uso compatible ni complementario con la ley de Vías Pecuarias. Cabe recordar que la Cañada Real Soriana es una antigua y extensa vía pecuaria, una de las más importantes de España, utilizada históricamente para la trashumancia.

Precisamente este uso ganadero fue una de las razones por las cuales CCOO presentó alegaciones a la desafectación. El sindicato había mostrado su inquietud "ante una desafectación parcial que responde exclusivamente a intereses mercantiles y urbanísticos". Otra de las alegaciones venía de parte de Repsol, que mostraba su disconformidad con la delimitación del tramo a desafectar (esta alegación sí que se ha tenido en cuenta).