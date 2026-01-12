«La joyería no es ajena a los problemas geopolíticos del mundo»

-¿Cómo se encuentra el sector joyero cordobés?

-El sector joyero en Córdoba vive un momento de transición. No somos ajenos a la incertidumbre económica y los problemas que hay a nivel geopolítico. Pero sí que es verdad que tiene una base sólida gracias a la tradición, al prestigio que tiene nuestra joyería a nivel internacional y a la capacidad de adaptación de nuestros fabricantes.

-¿Cómo afecta esa realidad geopolítica?

-Estamos pendientes de los problemas que hay en Gaza, de la guerra de Ucrania, que no se soluciona y ahora del problema de Venezuela o de Groenlandia. Esto supone un reto porque encarece el producto final y obliga a trabajar con más planificación. Con el precio del oro estamos a niveles históricamente altos y muy volátiles, pero esto también refuerza la percepción de que la joya es un valor refugio y una inversión a largo plazo. Hay quien está proponiendo promocionar el oro de nueve quilates, y nosotros tenemos que ver si somos capaces de impulsar también el consumo de la joya de nueve quilates.

-¿Esto hace que cambie el perfil del cliente?

-Sigue siendo muy importante el cliente tradicional, el que valora la confianza y la joya para ocasiones especiales, pero cada vez vemos más clientes jóvenes que buscan piezas con significado, piezas personalizadas y preguntan además por el origen y el proceso de fabricación y la identidad local. Yo diría que no compran una joya, compran una historia, y eso es muy bueno para nuestra joyería. Sin descartar que nosotros somos ahora mismo prácticamente el 80% de las joyerías que se consumen a nivel nacional y somos también un referente en los mercados internacionales por la calidad y las características en la relación peso-volumen. Eso está muy valorado a nivel mundial.

-El 80% es mucho...

-Es muchísimo. Nuestra joyería a nivel nacional está muy valorada y a nivel internacional somos un referente.

-¿Entonces ahora hay más interés por lo artesanal?

-El cliente está más informado, compara precios y se toma más tiempo para decidir. Eso para nosotros juega a favor, porque el cliente entiende el trabajo artesanal y los materiales y diseños, y aprecia la diferencia de la joyería cordobesa. O sea, hay un interés creciente por nuestra joyería, porque ha sabido combinar el trabajo artesanal con el proceso de industrialización y consigue hoy por hoy unas terminaciones realmente espectaculares, con diseños sobre todo muy adaptados a las demandas actuales. Es realmente sorprendente la capacidad de evolución que ha vivido la joyería cordobesa en los últimos años.

-¿Y son suficientes las ayudas públicas?

-Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de las administraciones, y en especial a través del Imdeec, que nos aporta cada año ayudas necesarias para el proceso de modernización e industrialización. Ellos han creído muy mucho en la marca Córdoba y realmente la impulsan. Ahora mismo tenemos también ayudas de Diputación a través del Iprodeco, y por fin de nuevo de la Junta Andalucía, para nuestros expositores que salen a las ferias internacionales a vender.

-¿En qué punto se encuentra la Indicación Geográfica Protegida?

-La Indicación Geográfica Protegida de la joyería cordobesa ahora mismo está en una fase muy avanzada. Ya hemos presentado la solicitud a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y se ha hecho un trabajo muy importante de documentación, definición de técnicas, la historia, la vinculación territorial y ahora mismo estamos ya en los últimos trámites administrativos y el análisis de validación. Para todo esto esperamos una respuesta de resolución que tiene que ser antes de seis meses, porque ese es, digamos, el plazo oficial para ello. La Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, que será la competente para velar por el cumplimiento de los requisitos. El proyecto no solamente está muy bien construido, sino que cuenta con el respaldo unánime del sector.

Isidoro García Escribano, presidente de la Asociación de Joyeros San Eloy. / A. J. González

-¿Qué supondrá para el sector?

-Va a suponer una herramienta clave de protección y de diferenciación. Permitirá, por supuesto, garantizar al consumidor que está comprando una joya auténtica. Van a quedar protegidas todas aquellas piezas que estén elaboradas en el ámbito geográfico de Córdoba y conforme a los procesos tradicionales. La Junta de Andalucía va a velar por el cumplimiento de los requisitos, pero es muy posible que, tal y como está redactado el pliego, todo lo que esté fabricado en Córdoba pueda llevar la IGP.

-¿Esto puede reforzar Córdoba como destino turístico?

-Sin duda. La joyería forma parte del patrimonio cultural de Córdoba y eso es indiscutible, igual que otras tradiciones, y la IGP puede convertirse en un sello de excelencia que conecte la artesanía, la historia, el comercio y el turismo. En definitiva, un visitante que entiende que en Córdoba no solo se ven monumentos y se disfruta de su tremenda gastronomía, sino que también puede adquirir piezas únicas y podrá vivir una experiencia mucho más completa y auténtica.

-¿Hay relevo generacional?

-El relevo generacional es uno de nuestros grandes retos. Hay jóvenes interesados, pero el acceso no siempre es fácil, porque hablamos de un oficio que es muy exigente, requiere tiempo y vocación y de unas habilidades especiales, que no todo el mundo las tenemos. Contamos con la colaboración de la escuela de joyería, que es Centro de Referencia Nacional, y nos va proporcionando alumnos con la preparación suficiente para empezar en nuestros talleres y fábricas. Desde la asociación, en definitiva, trabajamos para dignificar el oficio y acercarlo a los jóvenes, y fomentar la transmisión del conocimiento entre generaciones. Yo, mirando al futuro, lo que me imagino es un sector más especializado, más consciente de su valor, y aún más abierto al mundo, que combine tradición y diseño contemporáneo, y que aproveche la digitalización.