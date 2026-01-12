El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba

El grupo onubense El Jamón ha iniciado este lunes en Córdoba la transformación de los supermercados Piedra en tiendas propias. Lo ha hecho en un establecimiento Cash Más Ahorro ubicado en la calle Huerta de Santa Isabel, que es el último local abierto, el pasado 19 de diciembre, por la firma cordobesa.

Manuel Oria, adjunto a la dirección de El Jamón, explica que, tras la fusión por absorción de ambas empresas familiares andaluzas, anunciada en el pasado mes de septiembre, ahora han comenzado la implantación de su imagen y de su modelo de trabajo en los 69 establecimientos de la capital.

Cambio de imagen en un antiguo supermercado Cash Más Ahorro ubicado en Huerta de Santa Isabel. / A. J. González

Esta renovación se desarrollará por marcas y llegará en primer lugar a los supermercados Cash Más Ahorro y Piedra, ya que, al disponer de secciones asistidas (no todas las tiendas del grupo cordobés tienen mostradores), permiten una transformación más ágil hacia el modelo de El Jamón.

En este sentido, uno de los cambios más visibles es el de logotipo, porque puede observarse en la fachada, desde la vía pública. No obstante, la renovación afecta también al sistema informático con el que trabajan y para ello se han organizado unos 15 equipos de El Jamón, que permanecerán en los supermercados durante una semana, para enseñar a los trabajadores a manejar el nuevo sistema. Los profesionales contarán, además, con el apoyo de jefes de zona de la firma onubense.

Primer supermercado Piedra (Cash Más Ahorro) que adopta el rótulo de El Jamón en Córdoba. / A. J. González

Las previsiones apuntan que cada día renovarán tres o cuatro tiendas, y esta actividad podría finalizar en un mes o un mes y medio. El Jamón cuenta, asimismo, con otros supermercados en la provincia, que ya tienen su logo y su sistema de trabajo porque fueron abiertos por este grupo.

Nuevos uniformes y mostradores

Junto a los rótulos, los clientes observarán otros cambios como los nuevos uniformes de los 800 profesionales que trabajaban en supermercados Piedra, que llegarán próximamente; la cartelería; estanterías; la pintura de los locales y la incorporación de secciones asistidas en aquellas tiendas (Proxi y Óptima) que carecen de ellas.

La apertura en domingo no está decidida

Asimismo, la transformación afectará, de forma progresiva, a los precios y al surtido de productos, ya que se introducirán algunos nuevos y otros podrán ser sustituidos o abandonados. Manuel Oria indica que la apertura en domingo de tiendas Proxi y Óptima que trabajan ese día se mantendrá en tanto que los establecimientos conserven esa marca. El grupo no ha decidido todavía qué ocurrirá en el futuro, dado que El Jamón no abre sus tiendas los domingos.