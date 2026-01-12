Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 12 de enero de 2025

Exposición

‘Imágenes de la tierra de Omán’

La muestra reúne alrededor de treinta obras de cinco fotógrafos omaníes, entre los que destaca Ahmed Al Toqi, ganador del Premio de Fotografía Al Zubair 2018. Las fotografías se centran en cuatro ejes temáticos esenciales de Omán -historia, naturaleza, fortalezas y renacimiento-, mostrando una variedad de estilos.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura con ‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en la Biblioteca Municipal Arrabal del Sur, antigua Normal de Magisterio, a cargo de Pilar Nicolás. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Arrabal del Sur. Priego de Córdoba, s/n. 17.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres.Del academicismo al realismo social’

Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘hilos de la diáspora’

Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.