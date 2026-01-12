Los gimnasios cordobeses en enero, entre la masificación y el trato cercano

Enero marca tradicionalmente el regreso a la vida normal después de las celebraciones navideñas, un periodo en el que los excesos y el descanso suelen alterar las rutinas habituales. Con el inicio del nuevo año, muchas personas retoman -o comienzan- el compromiso con un estilo de vida más activo, impulsadas por los propósitos de mejora física y bienestar. Estos propósitos convierten a los gimnasios en espacios de renovación personal que, sin embargo, requerirán de constancia y planificación personal para no abandonar sin alcanzar la meta.

Los gimnasios, las grandes cadenas con presencia en toda Córdoba, se llenan estas fechas. Pero existen espacios más personalizados y tranquilos en los que el trato cercano y una atención más directa pueden ser la clave para que la persona mantenga los hábitos durante todo el año. Fit&Five es un centro de entrenamiento personalizado, dispone de un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados y cuenta con en torno a 300 socios, con un aforo de unas 30 personas en simultáneo.

Según explica el CEO y fundador de este centro, Fran Melero Molina, cerraron 2025 con el mejor mes de diciembre desde su apertura en 2019, con la idea de superar esas cifras entre enero y febrero, meses que concentran muchas altas. La previsión de Melero es registrar unas 20 o 30 nuevas altas en este periodo.

Clientes del centro TFiT club durante una clase con pesas. / Manuel Murillo

En cuanto al abandono temprano, Melero asegura que en su centro es muy bajo; solo uno de cada diez suele dejarlo en los primeros meses, principalmente por motivos laborales o problemas de salud. El perfil de sus usuarios es muy amplio, va desde los 13 hasta los más de 80 años.

Para conseguir que los clientes no abandonen a mitad de camino, Francisco Melero explica que se trata de la disciplina por encima de la motivación: «Mucha gente empieza con la idea equivocada de que esto es cosa de tres meses, pero esto es un estilo de vida, como lavarte los dientes antes de irte a la cama», asegura. Para el entrenador, «la motivación no puede ser el motor, la disciplina es lo que te tiene que arrancar del sofá».

Formas de fidelizar al cliente

«Para fidelizar, el cliente se tiene que sentir en familia», agrega y asegura que «no queremos competir con las cadenas comerciales en precios». Solo cuentan con el 10% de descuento en bonos anuales.

Espacio de entrenamiento del centro Fit&Five en Córdoba. / Manuel Murillo

Teresa Pedrajas Santos regenta el centro TFiT club, un lugar pequeño de entrenamiento personal con clases en grupos reducidos, de alrededor de ocho personas por clase, donde los entrenamientos se adaptan al nivel físico y la salud de cada persona. El efecto enero también se siente en este centro, cuando vuelve gente que había reducido actividad en Navidad y llegan nuevos clientes que buscan alternativas a gimnasios grandes. Según Pedrajas, en este gimnasio las bajas no son habituales y solo se producen en los periodos vacacionales. «En enero se nota que la gente vuelve y que hay personas que se lo ponen como propósito, pero aquí no pasa eso de apuntarse en enero y desaparecer a mitad de año», asevera.

Motivación y disciplina

Para ella, también, «la motivación tiene una vida bastante corta, lo importante es la adherencia y la disciplina» y pone en valor la atención constante, la corrección técnica, el seguimiento y la sensación de pertenencia. «En una gran superficie nadie está pendiente de ti y aquí lo que hacemos es tener mucho trato con la gente, corregirla y hacerle una planificación», defiende y afirma que «no queremos la masificación, es justo lo que no buscamos». Por todo ello, en este centro especializado tampoco ofrecen rebajas o promociones por el inicio de 2026, mantienen unos precios estables durante todo el año.

Bien sea por economía o por comodidad sí hay muchas personas que aprovechan estas promociones en las grandes superficies. Sin embargo, hay quien prefiere buscar otras alternativas antes que volver a los masificados gimnasios. «Tienes que hacer cola para las máquinas y las principales cadenas están abarrotadas de gente», critica Martín Carranza, un deportista que prefiere hacer uso de los parques públicos, pero reclama más alternativas, señalando que «hay zonas urbanas que no tienen suficientes gimnasios al aire libre» y que deberían impulsarse más parques de calistenia, una disciplina «cada día más popular en España y una aliada de la longevidad».

Parques de calistenia al aire libre

En este sentido, pone como ejemplo otros países donde existen espacios específicos, incluso «parques de calistenia para adultos mayores, para que se muevan sin peligro y hagan ejercicios adaptados», algo que echa en falta en muchas plazas y barrios de Córdoba. Para quienes han integrado el deporte en su día a día, el llamado efecto enero apenas existe, ya que «el ejercicio es fundamental en mi vida» y no hay «un cambio significativo entre diciembre y enero», al entender la actividad física no como un propósito puntual, sino como un hábito estable de salud y bienestar.