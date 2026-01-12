CALENDARIO FESTIVO
¿Cuándo cae la Semana Santa este 2026 en Córdoba?
Este es el calendario de Cuaresma para este año
La cuenta atrás para la Semana Santa de Córdoba ha comenzado a la par que se acercan las primeras citas del calendario festivo de la capital para este 2026 con el Mercado Temático y la celebración del Carnaval.
Tras estas celebraciones llegará la Cuaresma y la Semana Santa, una de las celebraciones más esperadas en la capital en los primeros meses de 2026 y que sirve para estrenar una primavera a la que seguirán otras citas señaladas como las Cruces, los Patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Cuándo cae el Miércoles de Ceniza
Antes de la Semana Santa, la efeméride de referencia es el Miércoles de Ceniza de 2026, que marca el inicio de la Cuaresma, y que cae el miércoles 18 de febrero de 2026, coincidiendo, como suele ser habitual, con los últimos compases del Carnaval.
Cabe recordar que el Miércoles de Ceniza cae siempre seis semanas y media antes de Pascua, marcando así el inicio de los 40 días de Cuaresma, que transcurren desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo.
Este año, el Miércoles de Ceniza volverá a ser madrugador, y todo en función del calendario lunar, ya que está establecido que la Pascua se celebre el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.
Estas son las fechas de la Semana Santa 2026
En función de dicho calendario lunar, Córdoba celebrará la Semana Santa en 2026 del domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) al domingo 5 de abril, siendo el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua.
- Viernes de Dolores: 27 de marzo.
- Sábado de Pasión: 28 de marzo.
- Domingo de Ramos: 29 de marzo.
- Lunes Santo: 30 de marzo.
- Martes Santo: 31 de marzo.
- Miércoles Santo: 1 de abril.
- Jueves Santo: 2 de abril.
- Viernes Santo: 3 de abril.
- Sábado Santo: 4 de abril.
- Domingo de Resurrección: 5 de abril.
- Lunes de Pascua: 6 de abril.
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes