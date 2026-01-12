¿Cuándo cae la Semana Santa este 2026 en Córdoba?

La cuenta atrás para la Semana Santa de Córdoba ha comenzado a la par que se acercan las primeras citas del calendario festivo de la capital para este 2026 con el Mercado Temático y la celebración del Carnaval.

Tras estas celebraciones llegará la Cuaresma y la Semana Santa, una de las celebraciones más esperadas en la capital en los primeros meses de 2026 y que sirve para estrenar una primavera a la que seguirán otras citas señaladas como las Cruces, los Patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

El Rescatado, en Córdoba, el pasado Domingo de Ramos / Manuel Murillo

Cuándo cae el Miércoles de Ceniza

Antes de la Semana Santa, la efeméride de referencia es el Miércoles de Ceniza de 2026, que marca el inicio de la Cuaresma, y que cae el miércoles 18 de febrero de 2026, coincidiendo, como suele ser habitual, con los últimos compases del Carnaval.

Cabe recordar que el Miércoles de Ceniza cae siempre seis semanas y media antes de Pascua, marcando así el inicio de los 40 días de Cuaresma, que transcurren desde el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo.

Miércoles de ceniza en la Mezquita - Catedral, en 2025. / VÍCTOR CASTRO

Este año, el Miércoles de Ceniza volverá a ser madrugador, y todo en función del calendario lunar, ya que está establecido que la Pascua se celebre el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

Estas son las fechas de la Semana Santa 2026

En función de dicho calendario lunar, Córdoba celebrará la Semana Santa en 2026 del domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) al domingo 5 de abril, siendo el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua.