Se enfrentan a 82 años de cárcel por vender 'coca', hachís y alucinógenos en Córdoba

Nueve individuos serán juzgados a partir de este miércoles en la Audiencia provincial de Córdoba por, presuntamente, pertenecer a una banda criminal que se dedicaba a la venta de drogas como la cocaína, el hachís, el MDMA y los alucinógenos por un periodo prolongado de tiempo y de forma estable en la provincia de Córdoba.

Por estos hechos, la Fiscalía reclama que se le impongan un total de 82,6 años de cárcel, así como multas que superan los cinco millones de euros. En este sentido, considera a los procesados responsables de presuntos delitos de tráfico de drogas que causan daño a la salud en cantidad de notoria importancia, otro delito de tráfico de droga y pertenecia a grupo criminal.

Compra y venta en la capital

Según detalla en su escrito de conclusiones provisionales, los acusados tenían "un reparto claro de funciones" por el que estaban concertados para introducir sustancias estupefacientes en Córdoba, con objeto de destinarlas a la distribución y venta. Una de las encartadas participaba en la distribución, contactando con proveedores, atendiendo llamadas de compradores y de otro acusado, y realizando labores de vigilancia y alertando de la presencia policial en la zona.

Otros acusados adquirían la droga que posteriormente repartían, "para inmediatamente después proceder a su distribución y venta en la localidad de Córdoba". Una procesada colaboraba recibiendo y atendiendo llamadas de compradores de sustancias, y recepcionando en sus cuentas los pagos de la droga realizados por bizum. Otros encartados recibían a consumidores en su domicilio.

La droga, en casa

Además, parte de la droga era entregada a un procesado que regentaba un punto de venta en su vivienda. Otro acusado, siguiendo instrucciones, contactaba a diario con consumidores compradores de droga para, posteriormente, venderla. También realizaba funciones de vigilancia del domicilio con la finalidad de advertir de la posible presencia policial.

Por estos hechos, el Ministerio Público reclama que se impongan un total de 11 años de prisión y multas de 864.448 euros para seis acusados, y cinco años y medio de cárcel y sendas multas de 44.134 euros para otros tres procesados.