Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ComercioEl JamónResidencias de mayoresJuicio por drogasEl tiempoIncendio en BelmezAparcamientosBalsas de aguaCoches chinos
instagramlinkedin

Tribunales

Se enfrentan a 82 años de cárcel por vender 'coca', hachís y alucinógenos en Córdoba

El Fiscal solicita, además, multas que superan los cinco millones de euros para los nueve acusados de pertenecer a una banda de narcotraficantes

Operación antidroga de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Operación antidroga de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Nueve individuos serán juzgados a partir de este miércoles en la Audiencia provincial de Córdoba por, presuntamente, pertenecer a una banda criminal que se dedicaba a la venta de drogas como la cocaína, el hachís, el MDMA y los alucinógenos por un periodo prolongado de tiempo y de forma estable en la provincia de Córdoba.

Por estos hechos, la Fiscalía reclama que se le impongan un total de 82,6 años de cárcel, así como multas que superan los cinco millones de euros. En este sentido, considera a los procesados responsables de presuntos delitos de tráfico de drogas que causan daño a la salud en cantidad de notoria importancia, otro delito de tráfico de droga y pertenecia a grupo criminal.

Compra y venta en la capital

Según detalla en su escrito de conclusiones provisionales, los acusados tenían "un reparto claro de funciones" por el que estaban concertados para introducir sustancias estupefacientes en Córdoba, con objeto de destinarlas a la distribución y venta. Una de las encartadas participaba en la distribución, contactando con proveedores, atendiendo llamadas de compradores y de otro acusado, y realizando labores de vigilancia y alertando de la presencia policial en la zona.

Otros acusados adquirían la droga que posteriormente repartían, "para inmediatamente después proceder a su distribución y venta en la localidad de Córdoba". Una procesada colaboraba recibiendo y atendiendo llamadas de compradores de sustancias, y recepcionando en sus cuentas los pagos de la droga realizados por bizum. Otros encartados recibían a consumidores en su domicilio.

La droga, en casa

Además, parte de la droga era entregada a un procesado que regentaba un punto de venta en su vivienda. Otro acusado, siguiendo instrucciones, contactaba a diario con consumidores compradores de droga para, posteriormente, venderla. También realizaba funciones de vigilancia del domicilio con la finalidad de advertir de la posible presencia policial.

Noticias relacionadas y más

Por estos hechos, el Ministerio Público reclama que se impongan un total de 11 años de prisión y multas de 864.448 euros para seis acusados, y cinco años y medio de cárcel y sendas multas de 44.134 euros para otros tres procesados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  4. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  5. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

Nuevo paso para una zona con 38 viviendas que se construirán junto a la gasolinera de Las Delicias

Nuevo paso para una zona con 38 viviendas que se construirán junto a la gasolinera de Las Delicias

Los casos de depresión aumentan en Córdoba con especial incidencia en las mujeres

El PP de Córdoba vuelve a llevar al pleno la conversión en autovía de la N-432

El PP de Córdoba vuelve a llevar al pleno la conversión en autovía de la N-432

¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?

¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?

Córdoba suma más plazas para personas mayores, con 177 nuevas en residencias y 69 en centros de día

Córdoba suma más plazas para personas mayores, con 177 nuevas en residencias y 69 en centros de día

Nueve acusados se enfrentan a 82 años de cárcel por vender 'coca', hachís y alucinógenos en Córdoba

'Encuentros cienciaficcionados' arranca temporada en Córdoba con una novela sobre anomalías temporales

'Encuentros cienciaficcionados' arranca temporada en Córdoba con una novela sobre anomalías temporales

Más de 1.700 estudiantes de ESO, Bachillerato y FP participan en unas jornadas de laboratorio experimental de la UCO

Más de 1.700 estudiantes de ESO, Bachillerato y FP participan en unas jornadas de laboratorio experimental de la UCO
Tracking Pixel Contents