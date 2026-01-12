'Encuentros cienciaficcionados' arranca temporada en Córdoba con una novela sobre anomalías temporales

La tertulia científico-literaria Encuentros cienciaficcionados inaugura este miércoles una nueva temporada en Córdoba con el análisis de Sitges, la novela de Jaime Rubio Hancock que combina ciencia ficción, vida cotidiana y crítica social a través de un juego de realidades paralelas y viajes en el tiempo. La cita será el miércoles 14 de enero, a las 19.00 horas, en el restaurante El Astronauta, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta primera sesión de la decimocuarta temporada, la conversación estará a cargo de Beatriz Ruiz, investigadora del Departamento de Física, y Mónica Alonso, del Área de Antropología, ambas de la Universidad de Córdoba. El encuentro estará moderado por la periodista Marta Jiménez y está abierto al público general, sin necesidad de reserva previa ni de haber leído la obra.

Ciencia ficción en clave cotidiana

Sitges sitúa su historia en un edificio de viviendas del barrio barcelonés de Sants y retrata, con tono coral, la vida diaria de sus inquilinos. Sin embargo, la normalidad se quiebra cuando salen a la luz las consecuencias de un experimento realizado en 1993 por uno de los vecinos, doctor en Física, que logró crear un agujero de gusano y viajar en el tiempo dentro del propio inmueble.

Desde su regreso, el edificio comienza a mostrar anomalías: pisos en blanco y negro, vecinos que rejuvenecen o viviendas en las que sus habitantes se vuelven cada vez más inteligentes. La hija del científico y otro de los residentes intentan comprender y corregir estos efectos, vinculados al cruce de distintas líneas temporales, en una trama que discurre paralela a problemas muy actuales como la precariedad inmobiliaria y la especulación.

Divulgación científica desde la ficción

Organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba, la tertulia cumple 14 años acercando conceptos científicos al público a través de novelas, series y películas de ciencia ficción. El formato apuesta por el diálogo entre disciplinas y por la participación activa del público en un ambiente informal.

Próximas citas

La programación de este inicio de año continuará el 28 de enero con la novela Sistemas críticos, de Martha Wells. El 11 de febrero será el turno de la serie The Capture, de Ben Chanan, y el ciclo se cerrará el 25 de febrero con el análisis de la película La llegada, de Denis Villeneuve.

Encuentros cienciaficcionados forma parte del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, impulsado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por el Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.