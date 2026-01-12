Hacemos Córdoba exige recuperar un modelo participativo en las Cabalgatas de las barriadas periféricas

El grupo municipal Hacemos Córdoba llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento una iniciativa para reclamar al equipo de gobierno del PP que revise el actual modelo de organización de las Cabalgatas de Reyes Magos en las barriadas periféricas y devuelva el protagonismo a los Consejos de Distrito, asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos.

La coalición recuerda que, tradicionalmente, las cabalgatas de los barrios se organizaban mediante un modelo participativo, en el que los distritos y el tejido social tenían un papel central en el diseño y desarrollo de los desfiles, lo que garantizaba cabalgatas con identidad propia, arraigo vecinal y mayor implicación ciudadana.

Sin embargo, Hacemos Córdoba critica que con la llegada del PP al Ayuntamiento se ha producido una centralización del modelo, externalizando la elaboración de las carrozas a una empresa adjudicataria y reduciendo la capacidad de decisión de los barrios, lo que, a su juicio, ha empobrecido el resultado final.

Un contrato de 181.000 euros y numerosas incidencias

El grupo municipal señala que el contrato adjudicado para la organización de las cabalgatas, con un importe de 181.000 euros para dos años, supone un coste aproximado de 10.000 euros por carroza, una cifra que contrasta con el modelo anterior, en el que los distritos lograban cabalgatas “más cuidadas y participativas” con presupuestos menores gracias al trabajo colectivo.

Tras la celebración de las cabalgatas de este año, Hacemos Córdoba denuncia numerosas deficiencias, como carrozas en mal estado, falta de limpieza, problemas de iluminación y sonido, así como incidentes de seguridad, entre ellos la rotura del asiento del Rey Baltasar en la Cabalgata de Villarrubia, hechos que han generado un importante malestar vecinal.

Propuesta: devolver los recursos a los distritos

Desde la coalición subrayan que el problema no es únicamente material, sino que el actual modelo ha supuesto la pérdida de espacios de participación y creación colectiva en las barriadas periféricas.

Por ello, exigirán al gobierno municipal que informe de las incidencias y quejas registradas, evalúe el desarrollo del contrato vigente y plantee un cambio de modelo, apostando por destinar los recursos directamente a los Consejos de Distrito para que sean estos, junto a la ciudadanía, quienes vuelvan a organizar cabalgatas participativas, con identidad propia y mayor arraigo en los barrios.