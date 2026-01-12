Córdoba contará con 24 nuevas plazas residenciales para menores tutelados con problemas de conducta

La provincia de Córdoba dispondrá de 24 plazas residenciales especializadas para la atención de menores tutelados con graves problemas de conducta, dentro del expediente de gasto autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El programa forma parte de una inversión global de 12,3 millones de euros destinada a reforzar la atención terapéutica a menores en situación de especial vulnerabilidad.

Las plazas asignadas a Córdoba se integran en un dispositivo autonómico que contempla un total de 85 plazas repartidas entre varias provincias. En concreto, el reparto prevé 24 plazas en Córdoba, junto a 24 en Almería, 16 en Cádiz y 22 en la provincia de Málaga.

El contrato tendrá una duración de 24 meses, con inicio previsto el 1 de abril de 2026, y el gasto se distribuirá en tres anualidades hasta completar el importe autorizado.

Atención terapéutica para casos de alta complejidad

El servicio se prestará mediante concierto social en centros de protección de menores especializados, dirigidos a chicos y chicas que presentan conductas disruptivas o disociales graves y recurrentes, con transgresión de normas sociales o de los derechos de terceros.

La intervención se aplicará únicamente cuando así lo determinen valoraciones psicológicas especializadas y siempre que no sea posible una respuesta adecuada a través de otros recursos de protección existentes en el ámbito provincial.

Centros con enfoque regional y alta especialización

Los dispositivos que acogerán estas plazas tienen carácter regional y un alto nivel de especialización, ya que atienden problemáticas complejas de salud mental derivadas de situaciones de grave adversidad. Estas circunstancias superan las posibilidades de intervención de los recursos terapéuticos ordinarios de ámbito provincial.

En el caso de Córdoba, estas plazas permitirán reforzar la red de atención a menores tutelados que requieren un abordaje intensivo y continuado, adaptado a sus necesidades específicas.

Objetivo: normalización e integración social

El acogimiento residencial en estos centros se autorizará exclusivamente por resolución judicial y solo cuando no exista otra alternativa de protección adecuada. Su finalidad es ofrecer a los menores un entorno estructurado que favorezca:

la normalización de la conducta ,

, la reparación psicológica ,

, la integración social ,

, y, cuando sea posible, la reintegración familiar.

Todo ello se desarrollará dentro de un proyecto educativo individualizado, orientado al desarrollo libre y armónico de la personalidad del menor.