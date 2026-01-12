MAYO FESTIVO
¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?
La fiesta de Nuestra Señora de la Salud pone el cierre al gran mes de Córdoba con citas repartidas entre abril y mayo
¿Soñando con el Mayo Cordobés? Con las fiestas navideñas aún en el retrovisor del calendario y citas importantes en el calendario festivo como el Mercado Temático, el Carnaval o la Semana Santa, son muchos los cordobeses que ya tienen las miras puestas en la gran cita festiva de la capital, con mes y medio de fiestas en Córdoba repartidas entre abril y mayo y que incluyen, por citar las más significativas, las Cruces de Mayo, los Patios de Córdoba y, como colofón, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, con ocho días de fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de El Arenal.
¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2025?
El calendario de fiestas del año 2026 establece que la Feria de Córdoba, comenzará el sábado 23 de mayo y concluirá una semana después, el 30 de mayo. No obstante, la fiesta empieza un poco antes, en la noche del viernes 22 de mayo con el encendido oficial del alumbrado y es habitual que ya esa jornada haya cenas y celebraciones en las casetas distribuidas por el recinto de El Arenal. Es más, hay que recordar, que en los dos últimos años el Consistorio municipal ha adelantado dos horas el encendido oficial, a las 22.00 horas, para hacerlo coincidir con la llegada de los cordobeses al recinto ferial para disfrutar de las celebraciones previas a la gran fiesta.
¿Cuándo es el jueves de Feria?
Respecto al jueves de Feria, jornada en la que en muchos trabajos se descansa o hay horario reducido, será el 28 de mayo. Estos días también son muy demandados entre los cordobeses para descansar o irse de escapada. Cabe recordar además que los colegios, institutos y universidades paran las clases el miércoles y tienen dos días festivos de carácter local: el jueves 28 y viernes 29.
Así queda el Mayo cordobés
La feria es el último evento del Mayo cordobés, mes en el que la ciudad se engalana y donde las tradiciones y las flores son los grandes protagonistas. Dará el pistoletazo de salida, como es habitual, con las Cruces de Mayo, que serán del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo. Unos días antes, el 26 de abril será la Batalla de las Flores, que este año no coincide con las Cruces.
La otra gran cita del mayo cordobés, reclamo nacional e internacional, son los Patios de Córdoba, cuyo festival se celebrará del 4 al 17 mayo, al igual que el Concurso de Rejas y Balcones. Y seis días después, llegará la Feria de Córdoba.
Estas son las fechas de las citas más importantes:
- 12 de abril: Fiesta de la Virgen de Belén (habas en las Ermitas).
- 19 de abril: Romería de Santo Domingo.
- Del 24 al 27 de abril: la Cata del Vino Montilla Moriles.
- Del 29 de abril a 3 de mayo: Cruces de Mayo.
- 26 de abril: Batalla de las Flores.
- 3 de mayo: Romería de la Virgen de Linares.
- Del 4 al 17 de mayo: Fiesta de los Patios y Rejas y Balcones.
- Del 23 al 30 de mayo: Feria de Nuestra Señora de la Salud.
