El Consejo del Movimiento Ciudadano reclama agilidad para aprobar cuatro ordenanzas clave para Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba un impulso decidido para sacar adelante cuatro ordenanzas municipales clave que continúan en tramitación y acumulan retrasos sobre los plazos inicialmente previstos. Se trata de las normas relativas a la Feria, los veladores, las subvenciones municipales y la convivencia ciudadana, todas ellas consideradas esenciales para regular aspectos cotidianos y conflictivos de la vida urbana.

El CMC recuerda que estas ordenanzas afectan directamente a la ocupación del espacio público, la organización de las fiestas, el acceso de los colectivos a ayudas municipales y la regulación de comportamientos en la vía pública. Por ello, reclama al Consistorio, en primer lugar, que responda a las sugerencias que el máximo órgano de participación presentó a los anteproyectos y, en segundo término, que acelere su tramitación para que puedan aprobarse durante el primer semestre de 2026.

Veladores y Feria

La demanda es especialmente urgente en el caso de la ordenanza de veladores, ya que, según el CMC, el propio Ayuntamiento está tomando decisiones —como la rebaja de tasas condicionada a su futura aprobación— sobre un marco normativo que ni siquiera ha sido publicado en la web de transparencia ni ha recibido aún el informe del Servicio Jurídico municipal.

Una situación similar se produce con la ordenanza de la Feria, cuyas bases para la edición de 2026 ya fueron publicadas el pasado mes de octubre, pese a que las aportaciones del CMC siguen sin respuesta. Desde el Consejo denuncian que la ciudad vuelve a celebrar la Feria “con un marco normativo inadecuado, basado en una feria ficticia que no se corresponde con la realidad actual”, por lo que reclaman que se reactive su tramitación con transparencia y respaldo jurídico.

Subvenciones y convivencia

En relación con la ordenanza general de subvenciones, el CMC recuerda que su planteamiento inicial generó una gran preocupación entre los colectivos ciudadanos, al afectar de forma directa al acceso a ayudas municipales. El Consejo lamenta que apenas se le concediera tiempo para debatir el texto y presentar propuestas, y exige conocer si el Ayuntamiento piensa seguir adelante con una norma que, a su juicio, podría aumentar las trabas burocráticas y dificultar aún más la actividad del tejido asociativo.

Por último, respecto a la ordenanza de convivencia, actualmente aprobada de forma inicial y muy condicionada por la polémica sobre las despedidas de soltero, el CMC mantiene su postura crítica. Considera que la norma debería redefinirse, tomando como base ordenanzas ya existentes sobre el uso y mantenimiento de la vía pública, suficientes —a su entender— para abordar los problemas planteados, sin recurrir a un texto que recopila normas previas y abre la puerta a interpretaciones morales o arbitrarias en lugar de criterios objetivos.

El Consejo del Movimiento Ciudadano insiste en que estas cuatro ordenanzas son fundamentales para la convivencia, la participación y la vida cotidiana de Córdoba, y reclama al Ayuntamiento transparencia, diálogo y agilidad para que puedan aprobarse sin más demoras.