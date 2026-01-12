Comienzan las obras y el corte al tráfico en la calle Alfonso XII

Este lunes ha comenzado el corte al tráfico rodado en la calle Alfonso XII como consecuencia de las obras de reparación de la canalización eléctrica que se están ejecutando. La medida, que se extenderá hasta el 26 de enero, supone el cierre total del tramo comprendido entre la plaza Vizconde de Miranda y la calle Ancha de la Magdalena.

Además, los coches procedentes de Don Rodrigo y Escultor Juan de Mesa serán desviados por Agustín Moreno, que invertirá temporalmente su sentido de circulación mientras se prolonguen los trabajos.

Acceso a cocheras y garajes

El plan mantiene, eso sí, el acceso a cocheras y garajes hasta la plaza Vizconde de Miranda, al tiempo que se permite la circulación por la calle La Palma, aunque con una limitación de gálibo horizontal de 2,1 metros, de acuerdo con la señalización ya existente.

Para facilitar la movilidad de los residentes, el Ayuntamiento anunció que se prohibiría el estacionamiento en el entorno de la plaza de San Pedro, con el objetivo de agilizar el tránsito de vehículos autorizados y el acceso a garajes. Además, el tramo de Alfonso XII desde la calle Ancha de la Magdalena quedará habilitado como fondo de saco, permitiéndose el acceso a cocheras y dando prioridad al sentido de salida.