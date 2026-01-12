El comercio de Córdoba resiste con una leve caída de las ventas y asfixiado por los costes

Aunque algunos se han quedado en el camino, el sector comercial cordobés ha cerrado 2025 con la sensación de haber realizado un difícil ejercicio de «resistencia, adaptación y compromiso urbano». Con estas palabras, define el presidente de la federación Comercio Córdoba, Rafael Bados, el final de un año complicado «con un contexto complejo y cambiante» en el que el aumento de los costes, la presión de la competencia on line y los cambios en los hábitos de consumo han puesto en jaque a los autónomos que lideran el comercio de cercanía frente a las grandes franquicias y multinacionales que hacen la guerra por su cuenta. Según la Asociación de Autónomos ATA, el comercio de la provincia perdió 369 autónomos en 2025, pasando de 14.096 a 13.727 en un contexto generalizado de cierre de negocios en el que los comerciantes quieren ver los brotes verdes a pesar de las dificultades. Según Bados, «el comercio de cercanía ha vuelto a demostrar su papel como motor económico y social de la ciudad y ha contribuido a mantener vivos los barrios y dinamizar los ejes comerciales urbanos, sosteniendo empleo estable, especialmente femenino».

Según el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, «2025 se cierra con una ligera caída de las ventas de entorno al 2%, que se suma a la de los últimos años» y que deja ver en su opinión el fracaso de algunas medidas como la desregularización de las rebajas, «que han desdibujado por completo ese incentivo de las ventas en favor de campañas como el Black Friday, que algunos alargan durante semanas y que se ha convertido en un claro foco de estafas y fraudes al consumidor». Para Blasco, «el comercio físico está muy vivo». En este momento, la ocupación de los locales comerciales del centro está en el 90%, señala, si bien apunta que necesita ciertos apoyos para poder diferenciarse de otras fórmulas «mejorando lo que es nuestra seña de identidad, que es especialización, cercanía, calidad y asesoramiento».

Cierre de negocios tradicionales

El relevo generacional es otro de los retos de futuro, como demuestra el cierre de negocios tradicionales. «Las nuevas generaciones tienen otra mentalidad y la mayoría no quiere o no está preparada para asumir los riesgos que implica el comercio, ni los horarios ni los enormes costes fiscales, de alquiler, de proveedores... sin hablar de empleados, que son palabras mayores», señala Blasco. Por eso, añade, «hay tiendas que siguen abiertas para cumplir con la cotización antes de la jubilación y negocios que dan para sacar un sueldo y echando muchísimas horas».

Pese a todo, según Rafael Bados, en 2025, «muchos comercios han avanzado en procesos de modernización y digitalización, mejorando la gestión, la atención al cliente y la experiencia de compra». Sin embargo, este esfuerzo se ha realizado «desde estructuras muy pequeñas, ya que el sector está formado mayoritariamente por micropymes y autónomos con recursos limitados y escasa capacidad para afrontar en solitario el reto de la transformación digital».

Apoyo a la digitalización

Por eso, Comercio Córdoba solicita la creación de «una entidad específica de acompañamiento, mediante una fórmula de colaboración público-privada con la Junta de Andalucía, que actúe como instrumento estable de apoyo al comercio en su proceso de digitalización». Se trataría de ofrecer «formación, asesoramiento y acompañamiento continuo al comercio de cercanía y no solo ayudas puntuales». El sector considera imprescindible que las administraciones se planteen «políticas dirigidas a reducir la burocracia y revitalizar las áreas comerciales urbanas». En este contexto, encaran 2026 con expectativas de mejora condicionadas a la recuperación del consumo y a los avatares climáticos. Blasco recuerda que alrededor del 70% del comercio se concentra en la industria textil, cuyas ventas dependen en gran medida de la climatología. «La campaña de invierno ha sido un fiasco pese a las bajas temperaturas de la Navidad», coinciden las fuentes consultadas, «no solo por la competencia del comercio digital o el adelanto de las compras al Black Friday sino porque las ventas de prendas de invierno se concentran ahora solo en un mes».

Manuel Calvo, presidente del centro comercial abierto La Viñuela, afirma que en Navidad «ha habido mucho movimiento comercial, con una campaña muy atractiva», si bien «el gasto no ha sido el esperado». El comercio de la zona confiaba en que habría un repunte de las ventas durante las fiestas, pero no ha sido así y tampoco esperan que ocurra durante las rebajas. «No ha habido caída, pero tampoco mejoría respecto a 2024», sentencia Calvo, que confía, como el resto del sector, en la primavera. «La concentración de eventos al aire libre, de bodas, bautizos y comuniones son un revulsivo importante en un momento de cambio climático en el que se compran muy pocas prendas de abrigo». Además, el centro comercial espera que la apertura de la nueva zona peatonal en esas fechas actúe como otro reactivo en una zona en la que el 92% de los locales comerciales están ocupados, lo que confirma el músculo de este centro.

Para Bados, «la moderación de la inflación y una mayor estabilidad económica pueden abrir un escenario más favorable, siempre que el pequeño comercio cuente con herramientas reales para competir en digitalización útil, modernización de los establecimientos y una regulación equilibrada».