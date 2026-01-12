Los coches chinos disparan sus ventas en Córdoba en solo un año

Omoda, BYD, MG o Jaecoo. Las marcas chinas han irrumpido con fuerza en el mercado automovilístico cordobés y sus ventas se han disparado hasta rozar el 150% de crecimiento en apenas un año. Según el último índice de matriculaciones de vehículos nuevos elaborado por Faconauto, en 2025 se vendieron en Córdoba 1.041 coches de marcas chinas, una cifra que confirma su rápido avance y anticipa que el fenómeno aún está lejos de tocar techo.

El salto es significativo si se compara con el ejercicio anterior. En 2024 se matricularon 422 vehículos chinos en la provincia, lo que supone un incremento del 146,6% en solo doce meses. En total, durante 2025 se vendieron 7.684 turismos nuevos en Córdoba, de los cuales el 13,5% correspondieron ya a marcas de origen chino, una cuota que hace apenas unos años era residual.

Por marcas, MG lidera con claridad el mercado, con 373 unidades vendidas, seguida de Ebro, que ha colocado 225 vehículos. Este último caso resulta especialmente llamativo: se trata de una histórica marca española relanzada con tecnología y respaldo industrial del grupo chino Chery, una fórmula que está teniendo una excelente acogida. Detrás aparecen BYD y Jaecoo, que han protagonizado algunos de los mayores crecimientos relativos: BYD ha pasado de vender 17 unidades en 2024 a 128 en 2025, mientras que Jaecoo ha subido de 16 a 126.

Claves del auge

Para Daniel Aparicio, gerente de la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco), el auge de los coches chinos se explica principalmente por dos factores: los incentivos fiscales y, sobre todo, el precio.

«Las marcas chinas han entrado con una estrategia de precios muy agresiva que les está permitiendo ganar cuota de mercado rápidamente», señala. En este contexto, recuerda que firmas como Ebro, aunque operan bajo una marca nacional, cuentan con capital, tecnología y producción de origen chino, lo que les permite competir en mejores condiciones.

Interior de un concesionario de vehículos. / E. P.

Actualmente, en el mercado cordobés se pueden encontrar vehículos de gasolina desde unos 15.000 euros —como en el caso de MG— y modelos híbridos a partir de los 23.000 euros, cifras sensiblemente inferiores a las de muchas marcas tradicionales europeas o japonesas.

Aparicio subraya además que Córdoba sigue la misma tendencia que el conjunto del país, «ni más rápido ni más lento», en un fenómeno que se está generalizando en todo el mercado español.

Al factor precio se suman otros elementos clave. Las marcas chinas han apostado de forma clara por los segmentos más demandados, especialmente los SUV, vehículos altos, espaciosos y pensados para un uso mayoritariamente urbano. «Es el tipo de coche que está de moda y al que se dirige ahora mismo gran parte del mercado», explica Aparicio.

Otro de los grandes diferenciales es la tecnología, especialmente en el ámbito de la electrificación. «En baterías y desarrollo eléctrico, China está a años luz de Europa», afirma. La mayoría de los modelos que se venden actualmente son híbridos, aunque también existe una oferta creciente de vehículos 100% eléctricos y de gasolina. En este terreno, los coches chinos destacan por mayor autonomía y un nivel tecnológico muy avanzado.

A ello se suma una mejora notable en los acabados. «Han dado un salto enorme en calidad de materiales y están acercándose a pasos agigantados a las marcas europeas y japonesas», añade el gerente de Atradeco, con más de dos décadas de experiencia en concesionarios.

¿Quién compra estos coches?

En cuanto al perfil del comprador, Aparicio apunta a que, aunque cada modelo se dirige a un público distinto, las familias jóvenes están siendo el principal motor de estas ventas, por delante de los compradores más jóvenes o de mayor edad. Además, considera que el recelo inicial hacia estas marcas está desapareciendo rápidamente.

De cara al futuro, el gerente de Atradeco cree que aún es pronto para hablar de techo y prevé que las ventas sigan creciendo en 2026 y 2027, hasta consolidarse como un actor relevante del sector. «El coche chino ha venido para quedarse», resume. Eso sí, advierte de que, una vez superado el efecto novedad, es probable que los precios se ajusten al alza. «Primero se entra con precios muy competitivos para ganar cuota; después el mercado se estabiliza. Pasó con las marcas coreanas hace dos décadas», explica.

La cuestión de los repuestos

Una de las dudas recurrentes entre los compradores es la disponibilidad de repuestos. Aparicio reconoce que, al tratarse de marcas relativamente nuevas, todavía no cuentan con una red de piezas tan amplia como fabricantes consolidados como Peugeot o Renault. Aunque actualmente existen mayores dificultades logísticas, ya que muchos componentes llegan directamente desde China, confía en que este problema se irá resolviendo de forma progresiva a medida que las marcas se asienten y amplíen su infraestructura en Europa.