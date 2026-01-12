El Círculo de la Amistad contará con una nueva sede en El Brillante

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba contará en los próximos meses con una segunda sede en la capital, cuya apertura se prevé para finales del próximo mes de febrero. El nuevo espacio, que se ubicará en la zona de El Brillante, nace con el objetivo de ampliar los servicios de la institución y ofrecer a los socios un lugar de esparcimiento con zonas más abiertas y ajardinadas.

La iniciativa supone un nuevo paso en la evolución de una de las entidades sociales y culturales más emblemáticas de la ciudad. Fundado en 1854, el Real Círculo de la Amistad ha sido durante más de siglo y medio un punto de encuentro de referencia en la vida social, cultural y económica de Córdoba. Desde su sede histórica en la calle Alfonso XIII, el Círculo ha acogido innumerables actividades culturales, conferencias, exposiciones y actos institucionales, adaptándose con el paso del tiempo a las nuevas demandas de sus socios sin perder su identidad.

El presidente saliente, Pedro López Castillejo, y el nuevo, Nicolás de Bari Millán Cruz. / CÓRDOBA

Así lo explica a este periódico la vocal de Casa y Actividades del Real Círculo de la Amistad, María Eugenia Bajo, quien subraya que esta nueva instalación viene a complementar la sede histórica del centro. Se trata, además, de la primera vez que la institución contará con un espacio complementario estable, más allá de convenios puntuales con otras instalaciones a lo largo de su historia. «Es una segunda sede que amplía y diversifica nuestros espacios, sin sustituir en ningún caso a la casa central», precisa.

Tres espacios

El enclave elegido es el restaurante El Bosque, que dispone de dos plantas y una amplia zona exterior. En la planta superior se ubicará la zona de restauración, mientras que la inferior acogerá una sala polivalente destinada a la celebración de eventos. A ello se suma una tercera área exterior, bajo una pérgola, concebida para actividades al aire libre «en función de las necesidades de los socios». Tanto la planta baja como esta zona exterior destacan por su versatilidad, uno de los pilares del proyecto.

Entre las novedades de la nueva sede se incluye también una zona pensada para el público infantil, uno de los usos que no existen como tal en la sede del centro. No obstante, Bajo insiste en que el espacio no está dirigido exclusivamente a familias con niños. «No es solo un espacio familiar; es una zona de esparcimiento para cualquier socio que busque un entorno más abierto, con jardines y mayor amplitud», subraya.

Asamblea general extraordinaria de socios del Real Círculo de la Amistad de Córdoba. / CÓRDOBA

La idea de ampliar el Círculo con una segunda sede comenzó a gestarse durante la anterior junta directiva, presidida por Pedro López Castillejo, y ha sido culminada por la actual, encabezada por Nicolás de Bari desde junio de 2025. «Más que una demanda expresa, hemos detectado una necesidad real del socio de contar con espacios más abiertos y adaptados a las formas actuales de convivencia», explica la vocal.

Una ubicación «excelente»

En cuanto a la ubicación, Bajo la califica de «excelente», al tratarse de un espacio amplio pero bien integrado en el núcleo urbano. Destaca, además, que cuenta con zona de aparcamiento y buena conexión mediante transporte público, taxi o autobús. «Combina accesibilidad, tranquilidad y cercanía, algo fundamental para este tipo de instalaciones», recalca.

Actualmente, el Real Círculo de la Amistad se encuentra en pleno proceso de adecuación y definición de los distintos espacios, un trabajo que no implica grandes obras, sino una reorganización de usos para adaptarlos a las comodidades de los socios. Por este motivo, aún no hay una fecha cerrada de inauguración. La previsión es abrir a finales de febrero, inicialmente solo los fines de semana. A partir de ahí, la ampliación de horarios se estudiará en función de la climatología y de la respuesta de los socios. «Será una implantación progresiva, ajustada al uso real y a las necesidades que vayamos detectando», concluye Bajo.