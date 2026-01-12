Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residencias de mayoresEl JamónComercioIncendio en BelmezJuicio por drogasEl tiempoNuevas viviendasSalud mental
instagramlinkedin

Institución

El Círculo de la Amistad contará con una nueva sede en El Brillante

Su apertura se espera para finales de febrero. Tendrá con tres espacios diferentes dotando al socio de zonas al aire libre

Fachada del Círculo de la Amistad, en la calle Alfonso XIII.

Fachada del Círculo de la Amistad, en la calle Alfonso XIII. / Francisco González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba contará en los próximos meses con una segunda sede en la capital, cuya apertura se prevé para finales del próximo mes de febrero. El nuevo espacio, que se ubicará en la zona de El Brillante, nace con el objetivo de ampliar los servicios de la institución y ofrecer a los socios un lugar de esparcimiento con zonas más abiertas y ajardinadas.

La iniciativa supone un nuevo paso en la evolución de una de las entidades sociales y culturales más emblemáticas de la ciudad. Fundado en 1854, el Real Círculo de la Amistad ha sido durante más de siglo y medio un punto de encuentro de referencia en la vida social, cultural y económica de Córdoba. Desde su sede histórica en la calle Alfonso XIII, el Círculo ha acogido innumerables actividades culturales, conferencias, exposiciones y actos institucionales, adaptándose con el paso del tiempo a las nuevas demandas de sus socios sin perder su identidad.

El presidente saliente, Pedro López Castillejo, y el nuevo, Nicolás de Bari Millán Cruz.

El presidente saliente, Pedro López Castillejo, y el nuevo, Nicolás de Bari Millán Cruz. / CÓRDOBA

Así lo explica a este periódico la vocal de Casa y Actividades del Real Círculo de la Amistad, María Eugenia Bajo, quien subraya que esta nueva instalación viene a complementar la sede histórica del centro. Se trata, además, de la primera vez que la institución contará con un espacio complementario estable, más allá de convenios puntuales con otras instalaciones a lo largo de su historia. «Es una segunda sede que amplía y diversifica nuestros espacios, sin sustituir en ningún caso a la casa central», precisa.

Tres espacios

El enclave elegido es el restaurante El Bosque, que dispone de dos plantas y una amplia zona exterior. En la planta superior se ubicará la zona de restauración, mientras que la inferior acogerá una sala polivalente destinada a la celebración de eventos. A ello se suma una tercera área exterior, bajo una pérgola, concebida para actividades al aire libre «en función de las necesidades de los socios». Tanto la planta baja como esta zona exterior destacan por su versatilidad, uno de los pilares del proyecto.

Entre las novedades de la nueva sede se incluye también una zona pensada para el público infantil, uno de los usos que no existen como tal en la sede del centro. No obstante, Bajo insiste en que el espacio no está dirigido exclusivamente a familias con niños. «No es solo un espacio familiar; es una zona de esparcimiento para cualquier socio que busque un entorno más abierto, con jardines y mayor amplitud», subraya.

Asamblea general extraordinaria de socios del Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

Asamblea general extraordinaria de socios del Real Círculo de la Amistad de Córdoba. / CÓRDOBA

La idea de ampliar el Círculo con una segunda sede comenzó a gestarse durante la anterior junta directiva, presidida por Pedro López Castillejo, y ha sido culminada por la actual, encabezada por Nicolás de Bari desde junio de 2025. «Más que una demanda expresa, hemos detectado una necesidad real del socio de contar con espacios más abiertos y adaptados a las formas actuales de convivencia», explica la vocal.

Una ubicación «excelente»

En cuanto a la ubicación, Bajo la califica de «excelente», al tratarse de un espacio amplio pero bien integrado en el núcleo urbano. Destaca, además, que cuenta con zona de aparcamiento y buena conexión mediante transporte público, taxi o autobús. «Combina accesibilidad, tranquilidad y cercanía, algo fundamental para este tipo de instalaciones», recalca.

Actualmente, el Real Círculo de la Amistad se encuentra en pleno proceso de adecuación y definición de los distintos espacios, un trabajo que no implica grandes obras, sino una reorganización de usos para adaptarlos a las comodidades de los socios. Por este motivo, aún no hay una fecha cerrada de inauguración. La previsión es abrir a finales de febrero, inicialmente solo los fines de semana. A partir de ahí, la ampliación de horarios se estudiará en función de la climatología y de la respuesta de los socios. «Será una implantación progresiva, ajustada al uso real y a las necesidades que vayamos detectando», concluye Bajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  4. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  5. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

Los Aslándticos celebran los 20 años de su himno a Andalucía con una nueva versión y disco en camino

Los Aslándticos celebran los 20 años de su himno a Andalucía con una nueva versión y disco en camino

El Círculo de la Amistad contará con una nueva sede en El Brillante

El Círculo de la Amistad contará con una nueva sede en El Brillante

Córdoba suma más plazas para personas mayores, con 177 nuevas en residencias y 69 en centros de día

Córdoba suma más plazas para personas mayores, con 177 nuevas en residencias y 69 en centros de día

El Ayuntamiento de Córdoba asegura que ha resuelto el 96% de las incidencias en la vía pública reportadas en 2025

El Ayuntamiento de Córdoba asegura que ha resuelto el 96% de las incidencias en la vía pública reportadas en 2025

Estos son los únicos tres pueblos de Córdoba con caída de precios en la compraventa vivienda

Estos son los únicos tres pueblos de Córdoba con caída de precios en la compraventa vivienda

El Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur acoge una exposición colectiva de 29 creadoras cordobesas

El Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur acoge una exposición colectiva de 29 creadoras cordobesas

Realidades paralelas y viajes en el tiempo abren la nueva temporada de la tertulia científico-literaria de la UCO

Realidades paralelas y viajes en el tiempo abren la nueva temporada de la tertulia científico-literaria de la UCO

El PSOE propone un sistema de comunicación directa con la Policía para proteger a taxistas y conductores de Aucorsa

El PSOE propone un sistema de comunicación directa con la Policía para proteger a taxistas y conductores de Aucorsa
Tracking Pixel Contents