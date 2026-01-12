El Ayuntamiento de Córdoba asegura que ha resuelto el 96% de las incidencias en la vía pública reportadas en 2025

En 2025 se reportaron 20.366 incidencias a través de la app Mira por Córdoba, el correo electrónico de la Delegación de infraestructuras, el registro oficial del Ayuntamiento o la Policía Local, de las cuales se han resuelto 19.715, es decir, un 96,8%, según los datos aportados este lunes por el delegado del área, Miguel Ruiz Madruga.

La mayoría se recibieron para alertar de problemas relacionados con el alumbrado público, con 5.965 avisos; seguidos de los 5.826 en edificios y colegios, los 3.984 de parques y jardines (desde poda del árbol a quitar tocones); o los reportes de desperfectos en la vía pública, con 2.786 registros.

La vía de entrada principal de estas incidencias fue la propia aplicación, "en torno a un 70% del total", ha asegurado el delegado, mientras que la Policía Local, otra puerta importante, reporta una media de 50 incidencias diarias.

Más incidencias con mayor resolución

En 2024, el número de incidencias reportadas fue de 17.149, con un porcentaje de resolución del 85,5%, algunas de las cuales se terminaron de resolver en 2025. "Hemos aumentado el número de incidencias registradas y hemos mejorado el porcentaje de resolución", ha comparado el delegado de Infraestructuras.

Donde más han crecido las demandas de un año a otro son las que afectan al alumbrado público y en parques y jardines, en gran parte detectadas por el propio personal de la delegación durante las guardias nocturnas de dos horas, ha explicado Ruiz Madruga.

En el balance acumulado desde que se lanzó la aplicación Mira por Córdoba (junio de 2024), como forma de las notificaciones suman más de 37.000 incidencias con un 91% de resolución.