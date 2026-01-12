Los Aslándticos celebran los 20 años de su himno a Andalucía con una nueva versión y disco en camino

Veinte años después de su lanzamiento, Qué trata de Andalucía sigue siendo una de las canciones más queridas del repertorio de Los Aslándticos. El grupo cordobés ha decidido recuperar este tema emblemático no desde la nostalgia, sino como símbolo de un nuevo impulso creativo que llega acompañado de nueva música, conciertos y un disco en camino. El tema estará disponible el próximo viernes 16 de enero.

"Es un hito muy importante en la carrera del grupo", explican. "Nunca hemos sido de celebrar aniversarios, ni los diez ni los quince años, pero los 20 años eran una excusa perfecta para hacer un alto en el camino y darle la importancia que merece".

Volver al origen para seguir avanzando

Para la banda, Qué trata de Andalucía ocupa un lugar especial. "Es posiblemente una de las canciones más importantes y más queridas por nuestro público", reconocen. De ahí que revisitarla tenga un fuerte componente simbólico. "Era volver al origen para darle frescura de nuevo, recuperar esa esencia del grupo que nos define"

El proceso no estuvo exento de respeto y responsabilidad. Afrontar una canción tan reconocida suponía asumir riesgos. "Sabíamos que los gustos nunca son iguales para todo el mundo", admiten, "pero el reto merecía la pena".El resultado, aseguran, ha sido plenamente satisfactorio, "ahora lo vemos como un éxito y una alegría".

Mantener la esencia sin quedarse atrás

Uno de los grandes desafíos era encontrar el equilibrio entre actualizar el sonido y no traicionar el espíritu original. "Queríamos hacer Qué trata de Andalucía respetando exactamente lo que es, pero no queríamos una versión cualquiera. Queríamos que Los Aslándticos volvieran a hacer esta canción a día de hoy".

El trabajo se ha realizado con cuidado extremo, afirman haber tratado la canción con todo el cariño del mundo, sin hacer nada estrafalario ni llevarla a donde no debe. Comparar la versión original con la actual ha sido revelador incluso para el propio grupo, "ahora escuchas la original y suena a una canción de hace 20 años. Eso significa que hemos hecho bien las cosas".

Una respuesta del público que confirma el momento

La respuesta del público ha sido inmediata y muy positiva. Desde el primer anuncio en redes sociales, la reacción sorprendió al grupo. "La gente ha reaccionado como hacía mucho tiempo. Eso nos indica que había ganas de que Los Aslándticos volvieran a sacar música", aseguran.

Este recibimiento refuerza la confianza del grupo en lo que está por venir y en que lo que tienen por delante va a ser "un acierto tras otro", aseguran, convencidos de que esta nueva etapa llega en un momento clave.

Un aniversario que abre una nueva etapa

La celebración del aniversario coincide, además, con los 20 años del primer disco del grupo y con el trabajo en un nuevo disco que verá la luz este mismo año, y es que, como ellos mismos afirman "todo parece alineado", además, aseguran que habrá alguna sorpresa más y el álbum saldrá antes de lo que la gente piensa.

Lejos de ser un ejercicio de nostalgia, este aniversario marca un punto de inflexión. Es un antes y un después, "somos una banda con mucha trayectoria, pero sobre todo con mucho futuro de la banda por delante".

Andalucía sin complejos, dentro y fuera de casa

Si alguien escucha hoy Qué trata de Andalucía por primera vez gracias a esta nueva versión el mensaje que el grupo quiere transmitir es claro, que la canción hable de Andalucía a día de hoy, sin huir de lo que la representa. Los Aslándticos reivindican una identidad sin complejos. "Muchas veces pensamos que lo que representa a Andalucía son tópicos, pero nosotros los hemos abordado con naturalidad", afirman. Alegría, sol, sonrisas, profesionalidad y conexión con la gente forman parte de ese retrato musical.

"Es una canción que se puede disfrutar dentro y fuera de Andalucía". explican, al mismo tiempo que esperan que los andaluces que están fuera se den golpecitos en el pecho al escucharla y que vuelva a sonar en muchas ferias.

Un mensaje claro a su público

Con la mirada puesta en el futuro, el grupo no esconde su entusiasmo. "Sinceramente, creemos que está por delante algo muy grande en la historia de la banda". El próximo álbum, aseguran, es uno de los mejores trabajos que han hecho y un disco que debería estar "en la colección de todos nuestros fans"..

Veinte años después, Que trata de Andalucía no solo vuelve a sonar: vuelve a marcar el camino de Los Aslándticos.