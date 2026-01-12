La app 'Mira por Córdoba' servirá para atender incidencias de todas las áreas municipales

El Ayuntamiento pondrá la aplicación de gestión de incidencias Mira por Córdoba al servicio de todas las áreas municipales durante el primer semestre de este año. Después de lanzarla en junio de 2024 con la idea de resolver de de forma más ágil los desperfectos en la vía pública y edificios municipales, que competen exclusivamente a la Delegación de Infraestructuras, el Consistorio ampliará el radio de atención de la plataforma de atención ciudadana incorporando también las incidencias que afecten al área de Movilidad y Accesibilidad, así como a otros servicios municipales, ya que los propios ciudadanos han entendido esta app como la puerta de entrada al Ayuntamiento al completo, no solo al área de Infraestructuras.

Así lo ha comunicado este lunes el responsable de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, quien lo valora como un "paso importante" para convertir la aplicación en el principal gestor de incidencias del Ayuntamiento. Además, ha asegurado que se están "depurando los errores" de la propia aplicación para mejorar su funcionamiento. Esta mejora resolverá algunos problemas en la tramitación o el cierre automático de incidencias y se empezarán a notar en un plazo de tres meses.

La aplicación Mira por Córdoba fue desarrollada por la empresa Aicor, que además la gestiona hasta este año, con un coste para las arcas municipales de 39.211 euros. El Ayuntamiento de Córdoba la presentó como un nuevo canal de comunicación con los ciudadanos para mejorar el mantenimiento de la vía pública y el estado de los edificios municipales, incluidos los colegios públicos.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, presenta novedades para la gestión de la app 'Mira por Córdoba' / Córdoba

A través de ella se atiende y se procura dar una solución, lo más rápido posible, a las incidencias que los ciudadanos le comuniquen, desde pequeñas averías o desperfectos en la vía pública, como la rotura de una losa o el mal estado de una luminaria. En su primer año y medio, se han registrado más de 37.000 incidencias con un porcentaje de resolución del 91%, según los datos aportados por el delegado de Infraestructuras.

Ahora, con la incorporación de nuevas áreas también se gestionarán directamente las incidencias que afecten, por ejemplo, a las señales o averías en aparcamientos que dependen de Movilidad. Cabe destacar, que desde su puesta en marcha, la aplicación ha registrado alertas de los ciudadanos competencia de empresas como Aucorsa u organismos municipales como la Gerencia Municipal de Urbanismo, pero también externas al propio Ayuntamiento como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o Endesa.

Evaluación del plazo de resolución

Ruiz Madruga también ha informado que durante este año se pondrá en marcha el sistema de gestión de la Delegación de Infraestructuras -actualmente en contratación-, "donde vamos a tener un control muy exacto de las propias incidencias y que va a permitir valorar el tiempo de resolución, según el tipo de incidencia, y establecer un plazo".

Además, ha subrayado que el área se reforzará próximamente con 16 auxiliares más, con lo que se incrementa el personal para atender más incidencias.