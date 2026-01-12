Más de 1.700 estudiantes de ESO, Bachillerato y FP participan en unas jornadas de laboratorio experimental de la UCO

Un total de 1.733 estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, procedentes de 41 centros educativos de Córdoba y provincia, participan esta semana en las Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental de la Universidad de Córdoba (UCO). La iniciativa permite al alumnado conocer de forma práctica el trabajo investigador que se desarrolla en los laboratorios de la Facultad de Ciencias.

Una iniciativa consolidada

Las jornadas, que alcanzan su 18ª edición, se han inaugurado este lunes en el salón de actos Juan XXIII del Campus de Rabanales. Durante el acto de apertura, el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz Gallarte, dio la bienvenida al alumnado y al profesorado acompañante, subrayando que la investigación científica se basa en la curiosidad, el método y la búsqueda constante de conocimiento.

Muñoz Gallarte destacó además el peso investigador de la Universidad de Córdoba y animó a los estudiantes a aprovechar la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de laboratorios vinculados a grupos de investigación con proyección nacional e internacional.

La oferta académica de la Facultad de Ciencias

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias, M.ª Paz Aguilar Caballos, presentó la oferta académica del centro y animó al alumnado a descubrir su posible vocación científica en alguna de las áreas de conocimiento que se imparten en la facultad, destacando el papel de la ciencia como motor de desarrollo y progreso social.

Recorridos por laboratorios especializados

Durante el desarrollo de las jornadas, el alumnado realizará visitas prácticas a distintos laboratorios especializados. En concreto, 301 estudiantes pasarán por los laboratorios de Física, 726 por los de Química, 528 por los de Ciencias de la Vida y 178 por instalaciones vinculadas al Medio Ambiente.

Los participantes proceden tanto de la capital como de numerosos municipios de la provincia, entre ellos Almodóvar del Río, MontoroBaenaLucenaPuente GenilPozoblanco o Villanueva de Córdoba, lo que refuerza el carácter provincial de la iniciativa.

Primer contacto con la investigación

Las Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental tienen como objetivo acercar la universidad al alumnado preuniversitario y facilitar un primer contacto directo con la investigación científica. A través de experiencias prácticas, los estudiantes pueden experimentar contenidos que habitualmente conocen solo desde un enfoque teórico en sus centros educativos, favoreciendo una toma de decisiones más informada sobre su futuro académico.