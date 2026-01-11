La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los nuevos aparcamientos previstos en la ciudad, los accesos forzados en el cinturón verde y la previsión de la Aemet para los próximos días copan los titulares del día
El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha nuevos aparcamientos en la ciudad con los se sumarán 1.500 plazas de parking a las ya existentes. El Consistorio prevé avanzar este año en los trámites de los estacionamientos Puerta de Córdoba, Lepanto y la plaza de toros. Por otra parte, el tercer tramo del cinturón verde está aún por inaugurar y está prohibido el paso por los dos puentes colgantes. No obstante, en los últimos días esta zona ha sido muy transitada y los ciudadanos han llegado incluso a forzar los accesos. Los operarios trabajan arreglando los desperfectos y avisan del "peligro" de cruzar las pasarelas, aún pendientes de tensar los cables. Por último, tras los días de frío que se han vivido en Córdoba, las temperaturas subirán la próxima semana y también es posible que regresen las lluvias. Te detallamos la previsión de la Aemet para los próximos días.
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Temperaturas en aumento y posible regreso de lluvias: esta es la previsión de la Aemet para la próxima semana en Córdoba
