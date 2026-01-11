El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha nuevos aparcamientos en la ciudad con los se sumarán 1.500 plazas de parking a las ya existentes. El Consistorio prevé avanzar este año en los trámites de los estacionamientos Puerta de Córdoba, Lepanto y la plaza de toros. Por otra parte, el tercer tramo del cinturón verde está aún por inaugurar y está prohibido el paso por los dos puentes colgantes. No obstante, en los últimos días esta zona ha sido muy transitada y los ciudadanos han llegado incluso a forzar los accesos. Los operarios trabajan arreglando los desperfectos y avisan del "peligro" de cruzar las pasarelas, aún pendientes de tensar los cables. Por último, tras los días de frío que se han vivido en Córdoba, las temperaturas subirán la próxima semana y también es posible que regresen las lluvias. Te detallamos la previsión de la Aemet para los próximos días.

