Los nuevos aparcamientos previstos en la ciudad, los accesos forzados en el cinturón verde y la previsión de la Aemet para los próximos días copan los titulares del día

Coches aparcados en el entorno de la plaza de toros de Córdoba.

Coches aparcados en el entorno de la plaza de toros de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha nuevos aparcamientos en la ciudad con los se sumarán 1.500 plazas de parking a las ya existentes. El Consistorio prevé avanzar este año en los trámites de los estacionamientos Puerta de Córdoba, Lepanto y la plaza de toros. Por otra parte, el tercer tramo del cinturón verde está aún por inaugurar y está prohibido el paso por los dos puentes colgantes. No obstante, en los últimos días esta zona ha sido muy transitada y los ciudadanos han llegado incluso a forzar los accesos. Los operarios trabajan arreglando los desperfectos y avisan del "peligro" de cruzar las pasarelas, aún pendientes de tensar los cables. Por último, tras los días de frío que se han vivido en Córdoba, las temperaturas subirán la próxima semana y también es posible que regresen las lluvias. Te detallamos la previsión de la Aemet para los próximos días.

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

Sucesos

Internacional

TEMAS

