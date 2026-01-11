La actualidad del domingo 11 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrevista al presidente de la Diputación, los juicios más destacados del año y el paseo de los cordobeses por el cinturón verde centran la información del día
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha repasado, en una entrevista a Diario CÓRDOBA, los objetivos y retos para el nuevo año. Algunas de las prioridades, además de sacar adelante las cuentas de la institución provincial con el apoyo suficiente, son las políticas en materia de vivienda y también proyectos relacionados con la BLET. Por otra parte, repasamos los juicios que se celebrarán en Córdoba este año, entre lo que destacan la muerte de dos militares, la operación Califa Trucks, homicidios y la presunta malversación de una letrada. Por último, el cinturón verde de Córdoba, aún por inaugurar, empieza a cobrar vida y muchos cordobeses eligen la cuesta de enero para transitar este recorrido de 20 kilómetros.
- Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba: «Quiero recuperar la filosofía de Rafael de La Hoz en la vivienda»
- Los juicios de 2026: de Cerro Muriano a 22 toneladas de hachís en tomates
- Córdoba se reencuentra con su sierra a través de su cinturón verde
- Cuenta atrás para la temporada de caracoles en Córdoba: "La afrontamos con ilusión, pero pendientes del tiempo"
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes
- Los autores de marchas procesionales plantean el pago de derechos de autor
- Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra
- Un refugio contra el frío y la soledad para los temporeros en Puente Genil
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- Andalucía recibirá 963 millones adicionales al sistema de financiación para recortar su brecha con otras comunidades
- El PP pone el grito en el cielo ante la propuesta de Montero y promete impulsar en un año la financiación autonómica
