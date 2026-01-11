El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha repasado, en una entrevista a Diario CÓRDOBA, los objetivos y retos para el nuevo año. Algunas de las prioridades, además de sacar adelante las cuentas de la institución provincial con el apoyo suficiente, son las políticas en materia de vivienda y también proyectos relacionados con la BLET. Por otra parte, repasamos los juicios que se celebrarán en Córdoba este año, entre lo que destacan la muerte de dos militares, la operación Califa Trucks, homicidios y la presunta malversación de una letrada. Por último, el cinturón verde de Córdoba, aún por inaugurar, empieza a cobrar vida y muchos cordobeses eligen la cuesta de enero para transitar este recorrido de 20 kilómetros.

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Campo

Deportes

Andalucía

España

Internacional