La actualidad del domingo 11 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrevista al presidente de la Diputación, los juicios más destacados del año y el paseo de los cordobeses por el cinturón verde centran la información del día

Salvador Fuentes, en su despacho en el Palacio de la Merced.

Salvador Fuentes, en su despacho en el Palacio de la Merced. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha repasado, en una entrevista a Diario CÓRDOBA, los objetivos y retos para el nuevo año. Algunas de las prioridades, además de sacar adelante las cuentas de la institución provincial con el apoyo suficiente, son las políticas en materia de vivienda y también proyectos relacionados con la BLET. Por otra parte, repasamos los juicios que se celebrarán en Córdoba este año, entre lo que destacan la muerte de dos militares, la operación Califa Trucks, homicidios y la presunta malversación de una letrada. Por último, el cinturón verde de Córdoba, aún por inaugurar, empieza a cobrar vida y muchos cordobeses eligen la cuesta de enero para transitar este recorrido de 20 kilómetros.

