Temperaturas en aumento y posible regreso de lluvias durante la semana en Córdoba

Tras una semana marcada por la densa capa de niebla que se instaló en Córdoba durante más de 24 horas, la ciudad afrontará la semana del 12 al 18 de enero con un cambio progresivo en las condiciones meteorológicas, marcado por el ascenso tanto de las temperaturas mínimas como de las máximas y el regreso de las probabilidades de lluvia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para este lunes, la Aemet prevé una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 16, en una jornada caracterizada por cielos poco nubosos y ambiente frío desde el amanecer. El martes continuará la tendencia al alza de los termómetros, con valores que alcanzarán los 5 grados de mínima y los 19 de máxima, consolidando un ascenso térmico que se mantendrá durante los días posteriores.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Probabilidad de lluvias

A partir del martes comenzará también a cambiar el estado del cielo. Aunque la primera mitad de la jornada se mantendrá sin precipitaciones, la probabilidad de lluvia aumentará en la segunda parte del día, llegando hasta un 70%. No se esperan lluvias persistentes, pero sí la posibilidad de chubascos dispersos, especialmente por la tarde y la noche, coincidiendo con un incremento de la nubosidad.

Niebla intensa cubriendo el Puente Romano de Córdoba. / Victor Castro

Durante el miércoles y el jueves, la inestabilidad se moderará ligeramente. En ambas jornadas, la probabilidad de precipitaciones se reducirá hasta el 50%, lo que dibuja un escenario variable, con intervalos de nubes y claros y la posibilidad de lluvias ocasionales. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán suaves.

El viernes será, según las previsiones actuales, la jornada más inestable de la semana. La Aemet sitúa la probabilidad de lluvia en torno al 85%, lo que aumenta la posibilidad de chubascos más generalizados en la provincia, que podrían venir acompañados de episodios puntuales de mayor intensidad. A pesar de la lluvia, las temperaturas no experimentarán descensos significativos, manteniéndose en registros relativamente templados.