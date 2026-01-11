¿Team comida tradicional o nuevos sabores?: este restaurante japoandaluz de Córdoba conquista a todos

La gastronomía asiática está de moda, aunque hay quien es más de clásicos y prefiere sentarse en una taberna al calor de una copa de fino y una buena tapa. ¿Prefieres niguiris, noodles o eres más de un buen flamenquín casero y un plato de salmorejo recién hecho? En Córdoba ha abierto un restaurante para ambos teams, y para los que no quieren renunciar a nada. Una bodega ubicada en el centro de la ciudad en la que "se cruzan la esencia de una bodega andaluza y la cultura japonesa".

Se trata de un restaurante que apuesta por la fusión de la cocina tradicional cordobesa con la propia del país japonés desde el respeto a la tradición y la búsqueda de nuevos sabores. El local que abrió sus puertas el pasado mes de junio propone una experiencia gastronómica que combina cocina, vino y disfrute compartido, como el propio establecimiento ha compartido en sus redes sociales. Se pueden encontrar clásicos de ambos mundo con un toque diferente, original y una cuidada presentación

Este negocio se sustenta en un equilibrio claro entre tradición y vanguardia. Su carta está pensada, además, para comer con vino, descubrir matices distintos y dejarse llevar por una propuesta que conecta productos, técnicas y culturas.

Yakitoro de atún rojo Plato de Izakaya

Un concepto en sí mismo

El concepto del restaurante se basa en los izakaya, que son los bares japoneses que suelen frecuentarse después del trabajo. Parecidos a un bar de tapas, son informales, asequibles y divertidos. El típico izakaya sirve cerveza helada y una gama de licores y refrescos. Así, este tipo de establecimiento, que se está imponiendo en las ciudades más cosmopolitas, se reinterpreta aquí desde una identidad claramente andaluza.

El restaurante refleja esa mezcla de influencias también en su diseño. El local combina toques tradicionales cordobeses y andaluces con detalles orientales, integrando una barra protagonista y distintos espacios desde los que se pueden ver los vinos y productos de la tierra con los que trabajan. El resultado es una bodega tradicional reinterpretada con códigos urbanos y minimalistas, un entorno versátil que invita tanto al picoteo informal como a cenas más pausadas, como explica el negocio en su página web.

Tradición, vanguardia y fusión

La carta incluye elaboraciones que fusionan los sabores tradicionales de Andalucía y Japón. Estos son algunos de los platos destacados en su carta:

Flamenquín casero de lomo ibérico, marinado durante 36 horas en salsa char siu, relleno de queso San Simón ahumado y acompañado de un cremoso puré de apionabo.

Flamenquín de Bodegas Izakaya. / Bodegas Izakaya

Ensaladilla rusa con mayonesa de wasabi y copos de mojama de atún.

con mayonesa de wasabi y copos de mojama de atún. Yakitoro de atún rojo a la brasa , servido con crema de ajoblanco y salsa teriyaki casera.

, servido con crema de ajoblanco y salsa teriyaki casera. Noodles con carrillera de ternera a baja temperatura, verduras, shiitakes y amontillado.

Noodles de carrillera de Bodegas Izakaya. / Bodegas Izakaya

Son platos concebidos para ser compartidos y disfrutados junto a vinos seleccionados de Montilla-Moriles para acompañar la experiencia, reforzando la idea de una cocina pensada para el maridaje y el disfrute relajado, según explica la firma.

Una propuesta para descubrir

Así, con una identidad clara, abierto recientemente, Bodegas Izakaya se posiciona como un espacio donde la cocina fusión se entiende como diálogo entre culturas, producto y vino. Es, en definitiva, una propuesta que combina lo reconocible con lo sorprendente y que invita a descubrir nuevos sabores sin perder de vista la esencia de una bodega andaluza.

El restaurante está ubicado en el número 21 de la plaza de Colón, en Córdoba capital y admite reservas por WhatsApp o a través de su página web.