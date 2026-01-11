Los juicios de 2026: de Cerro Muriano a 22 toneladas de hachís en tomates

El año 2026 conllevará mucho movimiento en la Justicia cordobesa no solo a nivel interno, por la implantación definitiva de los tribunales de instancia, sino también por la actividad de los juicios más destacados esperados para los próximos meses. A las causas más graves relacionadas con homicidios y demás delitos se añaden otras como la del fallecimiento de dos militares de la Brigada Guzmán El Bueno X en Cerro Muriano; el enjuiciamiento de una veintena de individuos por ocultar 22 kilos de hachís en tomates, que ha sido posible gracias a la operación Califa Trucks, o el procesamiento de una letrada de la Administración de Justicia por, presuntamente, apropiarse de dinero de juzgados donde trabajaba en la capital.

No obstante, comenzando por lo más próximo, este lunes 13 de enero se sentará en el banquillo de los acusados el torero Manuel Jesús Cid El Cid, como presunto responsable de un delito de coacciones o de amenazas a un empresario de Córdoba para cobrar una deuda, unos hechos ocurridos en Almodóvar del Río. El juicio (que ya ha sido señalado con anterioridad) será celebrado por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba y la causa tiene siete procesados en total. De hecho, el empresario (supuesta víctima de las amenazas) se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por los presuntos delitos de lesiones y de tenencia ilícita de armas. El Fiscal considera que disparó con un rifle e hirió en la cabeza a uno de los individuos que acudieron a su domicilio a reclamarle dinero.

Cerro Muriano

En el proceso por la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano, las acusaciones particulares, ejercidas por las familias del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado en prácticas Carlos León, se hallan ahora en plazo para presentar sus escritos de acusación. Hace apenas unas semanas se conoció que el Fiscal Jurídico Militar solicita ocho años de cárcel para el capitán procesado por sus muertes y también cinco años de prisión para un teniente, en tanto que pide la libre absolución del teniente coronel y del comandante que han sido procesados, asimismo, por estos fallecimientos.

Una UVI abandona la base de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre de 2023. / A. J. González

El suceso tuvo lugar en diciembre de 2023 y fuentes del caso confían en que el juicio se celebre este año, en torno al próximo verano.

45 millones en droga

De la misma forma, ya ha llegado a la Audiencia provincial de Córdoba la causa seguida contra casi una veintena de individuos por su presunta participación en una banda de narcotraficantes a la que Policía Nacional y Guardia Civil incautaron 22 toneladas de hachís ocultas en tomates. La droga, que iba a ser enviada a Francia, estaba valorada en 45 millones de euros. Al presentar el resultado de la operación Califa Trucks, a comienzos de 2023, las fuerzas de seguridad indicaron que se trataba de una incautación récord en Córdoba y Málaga.

Estas personas han sido investigadas por supuestos delitos de tráfico de droga, blanqueo de capitales y otros. Dado que uno de los detenidos se halla en prisión, la celebración del juicio tiene prioridad y fuentes próximas al caso apuntan a mediados de este año como fecha posible.

Letrada de Justicia

En mayo de 2025 se conoció públicamente la denuncia, por parte de la Fiscalía provincial de Córdoba, de una presunta distracción de dinero en juzgados de Instrucción de la capital. La persona investigada es una letrada de la Administración de Justicia, que ha reconocido los hechos y ha pedido perdón. Así las cosas, fuentes judiciales apuntan que el procedimiento podría quedar resuelto este mismo año, con una conformidad sobre lo ocurrido por parte de esta trabajadora y sin llegar a juicio.

Salas de vista de la Ciudad de la Justicia. / A. J. González

Distintas fuentes indican que podría haber distraído de cuentas de consignación (donde se depositan indemnizaciones y otros pagos) en torno a 300.000 euros, pero se desconoce la cifra real. El caso fue destapado por una abogada que reclamó la indemnización de un cliente que había sufrido un accidente laboral y debía percibir 170.000 euros, aunque hay más afectados.

Juicio a una psiquiatra

El próximo abril, el juzgado de lo Penal 4 enjuiciará a la responsable de la unidad de gestión clínica de Salud Mental del hospital Reina Sofía, para la que el Fiscal solicita cuatro años de prisión por los presuntos delitos de denegación de asistencia sanitaria continuada y homicidio imprudente.

Supuestamente, pese a conocer las reiteradas peticiones de atención hospitalaria de un paciente, quien manifestaba su intención de suicidarse, no activó ningún protocolo ni hizo seguimiento, y la víctima finalmente se quitó la vida.

Bomberos e Infraestructuras

Además, están pendientes de una celebración próxima el juicio a una trabajadora del Consorcio Provincial de Bomberos que ha sido acusada de revelación de secretos después de, presuntamente, intentar vender las preguntas de un examen para entrar en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba. La Fiscalía pide dos años de inhabilitación y una multa.

Portal de la vivienda donde un vecino de Sagunto fue presuntamente asesinado. / Manuel Murillo

Se espera, asimismo, la vista oral de la causa matriz del caso Infraestructuras. El Ministerio Público reclama cinco años de prisión y 14 de inhabilitación para el exjefe de mantenimiento de edificios y colegios del Ayuntamiento de Córdoba, y 14 años de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras. Asimismo, solicita penas de cárcel para los empresarios encausados. Entiende que los dos responsables municipales, presuntamente, invitaban a empresas conocidas para que optaran a trabajos y se habrían cometido prevaricación continuada y falsedad en documento oficial. Las defensas todavía no han sido requeridas para presentar sus escritos.

Asesinato

Junto a otros casos luctuosos, en el calendario de juicios por llegar destaca el presunto asesinato de un vecino de Sagunto, que tiene tres acusados para quienes reclaman 71 años de cárcel, y la muerte de un vecino en Las Moreras, supuestamente, a manos de su cuñado, aunque en este último procedimiento todavía no se conoce la acusación pública.