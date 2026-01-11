Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba tiene en cartera varios proyectos de nuevos aparcamientos para la ciudad que vendrán a sumar unas 1.500 plazas. La oferta actual se compone de unas 3.500 plazas de parking repartidas en espacios públicos, a las que hay que sumar los aparcamientos de los centros comerciales, así como las explanadas que el Ayuntamiento está habilitando poco a poco en aquellos barrios donde la necesidad es más acuciante.

El alcalde, José María Bellido, anunció en el pleno del debate del estado de la ciudad los pasos que se han dado para tres de los proyectos que están en marcha. Esos futuros aparcamientos serán el de Puerta de Córdoba (en Vallellano), el de Lepanto y el de la plaza de toros. Además, hay un cuarto, el previsto en Colón, al que también Bellido se ha referido en alguna que otra ocasión.

Parking Puerta de Córdoba

El futuro parking Puerta de Córdoba se ubicará en la confluencia de las avenidas de Vallellano y el Aeropuerto. Se trata de un aparcamiento que anunciara en campaña electoral, allá por 2019, Bellido, aunque en su día se habló de una ubicación más pegada a la avenida de República Argentina. Para la localización definitiva, en Vallellano en las inmediaciones de la comisaría de Fleming, ya se hizo el estudio geotécnico. Dicho estudio no arrojó resultados de posibles hallazgos arqueológicos relevantes. Ahora, Urbanismo va a licitar de forma inminente las catas arqueológicas propiamente dichas, que terminarán por confirmar lo arrojado por el estudio geotécnico. Estas catas permitirán definir de forma mucho más clara el tamaño que tendrá el aparcamiento, que será subterráneo, y las plazas con las que contará. En el anuncio que hizo Bellido hace ya seis años, se planteaba que ese aparcamiento contara con unas 700 plazas. El parking de Vallellano tendrá carácter disuasorio, es decir, que se concibe con la idea de que dejar allí el coche y no tener que acceder con el mismo a las calles más cercanas al centro comercial. Con esta idea y la justificación de que se iba a reducir el tráfico y la emisión de gases contaminantes, el Ayuntamiento presentó el proyecto para conseguir fondos Next Generation que, finalmente, le fueron denegados (ocurrió lo mismo para el de plaza de toros).

Zona azul junto a Vallellano. / Manuel Murillo

Lepanto y plaza de toros

El Ayuntamiento licitará en 2026 el proyecto de aparcamiento en altura de Lepanto, que dará servicio a esta zona de Sagunto-Levante. Ya se hizo un estudio de viabilidad que avalaba la inversión y que la situaba en 8,5 millones de euros. La explotación del aparcamiento correrá a cargo de un tercero y, además, no será un parking al uso. El proyecto del aparcamiento de Sagunto lleva aparejado también el traslado del mercado municipal del Marrubial, conocido tradicionalmente como de la plaza de la Mosca.

Aparcamiento entre Lepanto y Sagunto, donde se hará un parking en altura. / Paula Ruiz

La parte baja de la nueva construcción se destinaría al mercado y también a actividad hostelera, mientras que las plazas para vehículos estarían arriba. El modelo que se pretende usar para levantar este parking es el modular, con un aparcamiento casi prefabricado que solo habría que trasladar a la zona. Es una solución más barata que la de construir un edificio desde cero y el Ayuntamiento, según se ha dicho alguna vez, no descartaría copiar la fórmula en otras zonas.

Esta zona de la ciudad es una de las que más necesidad tiene de nuevas plazas para coches, especialmente después de que la obra de reforma de la ronda del Marrubial haya eliminado en torno a un centenar de plazas disponibles.

Coches aparcados en el entorno de la plaza de toros de Córdoba. / Manuel Murillo

El de la plaza de toros es de los proyectos de aparcamientos menos avanzado y, quizá, del que se lleva hablando más años. Ciudad Jardín es uno de los barrios de la ciudad que más problemas de aparcamiento ha tenido desde hace años. El parking actual de la plaza de toros se reformó hace poco, con plazas públicas y otras reservadas a los residentes. Sin embargo, los proyectos planteados multiplicaban las plazas actuales hasta llevarlas a unas 500-600. Según dijo Bellido en el debate del estado de la ciudad, en 2026 «se darán pasos importantes para la puesta en marcha del aparcamiento en el entorno de la plaza de toros». El alcalde concretó que compartirá con el proyecto de Sagunto que será «modular», añadiendo que «no será en altura», sin terminar de concretar el modelo que se busca.

El de Colón, de los proyectos menos avanzados

Hacer un parking en la zona de Colón también es una idea que viene desde hace años. Y aunque Bellido no lo incluyó en los anuncios, el proyecto sí que viene recogido en el documento de Criterios y objetivos generales del Plan General de Ordenación Municipal. En su momento la intención era hacer el aparcamiento en la explanada de la Diputación, aunque una serie de catas arqueológicas que revelaron hallazgos de importancia y la oposición vecinal llevaron a descartar esta iniciativa.

La ubicación de la que se ha hablado es debajo de las paradas de autobuses, aunque esto tampoco terminó por convencer nunca a los residentes. Es de los proyectos menos avanzados.