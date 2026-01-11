Sucesos
Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
Los operarios trabajan arreglando los desperfectos y sostienen el "peligro" de cruzar las pasarelas, aún pendientes de tensar los cables
Cruzar los dos puentes colgantes que unen el tercer tramo del cinturón verde de Córdoba está prohibido y conlleva un riesgo importante. A pesar de que se encuentran cerrados al tránsito, tal y como constató ayer este periódico, la realidad sobre el terreno es otra: numerosos ciudadanos llevan días abriéndose paso entre las vallas que cortan el el acceso, adentrándose en esta fase del recorrido y cruzando las pasarelas, después de que las barreras hayan sido forzadas.
Operarios de la empresa adjudicataria de las obras, que trabajan este domingo subsanando los desperfectos ocasionados por los ciudadanos, han trasladado a este periódico el "peligro" de cruzar los puentes, resaltando que aún tienen pendiente tensar los cables y que quedan al menos dos semanas para dar por concluidos los trabajos.
De hecho, hasta que la Junta de Andalucía no recepcione las obras e inaugure de forma oficial las fases 3 y 4, el paso para los peatones por los dos puentes está prohibido, tal y como figura en los carteles perfectamente visibles.
Daños en los dos puentes
En el primero de ellos, bajando desde las Ermitas, los operarios trabajan evaluando los desperfectos, mientras que en el segundo puente, los senderistas han arrancado una valla metálica del lateral para acceder.
Además, los operarios también denuncian que los accesos en ambos extremos de los puentes están cerrados por una malla plástica que también ha sido arrancada.
