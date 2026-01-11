Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el domingo 11 de enero

Escultura en un cementerio.

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 12 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa Aljaro Yepes

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Salud

José Salmoral Rodríguez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Manuel Dorado Sampedro

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de La Salud

