Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 11 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 12 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Josefa Aljaro Yepes
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Salud
José Salmoral Rodríguez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
Manuel Dorado Sampedro
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de La Salud