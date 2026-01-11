Los fallecidos en Córdoba el domingo 11 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 12 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa Aljaro Yepes

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Salud

José Salmoral Rodríguez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Manuel Dorado Sampedro

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de La Salud