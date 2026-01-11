Cuenta atrás para la temporada de caracoles en Córdoba: "La afrontamos con ilusión, pero pendientes del tiempo"

Solo falta un mes para que empiece la temporada de caracoles en Córdoba, que dará comienzo el 7 de febrero y se prolongará hasta el 7 de junio y que, siempre que el tiempo lo permita, se presenta como una campaña positiva para el sector. El presidente de la Asociación de Comerciantes Caracoleros de Córdoba, Cristian Pérez, asegura que hay ilusión y un optimismo prudente, condicionado totalmente por el clima.

El Ayuntamiento autoriza 45 ubicaciones oficiales para puestos de caracoles, aunque nunca se suelen cubrir todos porque algunos "son poco rentables o malos emplazamientos" para la venta, explica Pérez, que agrega que, además, el negocio "ya no es como antes porque los costes han aumentado considerablemente".

El año pasado fueron 34 los puestos que finalmente se instalaron, pero las ventas se redujeron considerablemente, al menos un 40%, por varias borrascas consecutivas que hubo en el mes de marzo y, tras ello, se anticipó el calor en el mes de mayo, lo que le impidió al sector remontar. Por ello, este año confían en que el tiempo acompañe para mejorar la rentabilidad.

En ese mismo sentido, Pérez explica que los proveedores indican que, al estar lloviendo en las fechas adecuadas, se espera un buen año de mercancía y de abastecimiento del principal producto: los caracoles. Por todo ello, asegura que no se prevén subidas de precio en el producto final, porque esperan que los proveedores tampoco se vean obligados a subir.

Los puestos podrán vender, exclusivamente, caracoles guisados, snacks en bolsa, refrescos, cerveza, vino y agua, estando expresamente prohibida tanto la venta como el depósito de cualquier otro tipo de productos alimenticios elaborados o no (especialmente bebidas destiladas).