Choca con un camión cuando conducía en sentido contrario por la A-4 en Córdoba triplicando la tasa de alcohol permitida.

La Guardia Civil investiga a un conductor de 72 años de edad como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras circular en sentido contrario durante cinco kilómetros por la autovía A-4, lo que provocó una colisión frontal con un vehículo articulado, saldada únicamente con daños materiales.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero, cuando varios usuarios alertaron de que un vehículo todoterreno circulaba en sentido Cádiz por los carriles correspondientes al sentido Madrid. Finalmente, el turismo colisionó frontalmente con un camión que circulaba correctamente por la vía, explica el instituto armado en una nota de prensa.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, que realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas a ambos conductores. El conductor que circulaba en sentido contrario arrojó una tasa de 0,89 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, más del triple del límite permitido.

Como consecuencia, esta persona ha sido investigada por conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, diligencias que han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

Posibles penas

Según la Guardia Civil, el investigado se enfrenta a penas de prisión de entre nueve meses y dos años y medio, multas de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y la retirada del permiso de conducción por un periodo de uno y medio a ocho años.