La calle Alfonso XII de Córdoba, cerrada al tráfico más de dos semanas por obras

Las obras de reparación de la canalización eléctrica que se van a ejecutar en la calle Alfonso XII obligarán a cerrar completamente al tráfico este eje del centro de Córdoba durante más de dos semanas. El corte, que se extenderá desde este lunes 12 de enero hasta el 26 de enero, supondrá el cierre total del tramo comprendido entre la plaza Vizconde de Miranda y la calle Ancha de la Magdalena.

La intervención impedirá el paso total de vehículos durante el periodo de obras. Desde el Ayuntamiento se recomienda anticipar desplazamientos alternativos y atender a la señalización provisional que se instala en el entorno.

Así, los coches procedentes de Don Rodrigo y Escultor Juan de Mesa serán desviados por Agustín Moreno, vía que invertirá temporalmente su sentido de circulación mientras se prolonguen los trabajos.

El plan mantiene el acceso a cocheras y garajes hasta la plaza Vizconde de Miranda, al tiempo que se permitirá la circulación por la calle La Palma, aunque con una limitación de gálibo horizontal de 2,1 metros, de acuerdo con la señalización ya existente.

Señalización en la vía. / Manuel Murillo

Para facilitar la movilidad de los residentes, se prohibirá el estacionamiento en el entorno de la plaza de San Pedro, medida que busca agilizar el tránsito de vehículos autorizados y el acceso a garajes. Además, el tramo de Alfonso XII desde la calle Ancha de la Magdalena quedará habilitado como fondo de saco, permitiéndose el acceso a cocheras y dando prioridad al sentido de salida.

Se garantizará en todo momento la seguridad peatonal, manteniendo itinerarios accesibles y el acceso a viviendas, comercios y centros públicos de la zona.