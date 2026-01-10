En la provincia de Córdoba hay cerca de 300 kilómetros de carreteras pendientes de ejecutar o de reformar. La N-432 en A-81, la reforma de la A-4, la Autovía del Olivar, la variante Oeste y la ronda Norte son algunos de los proyectos que siguen en el aire, algunos ni siquiera tienen horizonte próximo. Por otra parte, aunque sin desviarnos de las carreteras, hoy hemos tenido que lamentar otra muerte en un accidente de tráfico. Una menor de edad ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas tras una colisión frontal que ha tenido lugar esta mañana en la A-318 en el término municipal de Zuheros. Por último, el cinturón verde de Córdoba, aún por inaugurar, empieza a cobrar vida y muchos cordobeses eligen la cuesta de enero para transitar este recorrido de 20 kilómetros, por aquello de los propósitos de año nuevo y para depurar los excesos de las fiestas. Son muchos los que se atreven ya a cruzar los dos puentes colgantes instalados en el tercer tramo, próximos a La Aduana.

