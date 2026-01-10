La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las carreteras pendientes de reformar en la provincia, la muerte de una menor en un accidente de tráfico en Zuheros y el paseo de los cordobeses por el cinturón verde abren la crónica vespertina
En la provincia de Córdoba hay cerca de 300 kilómetros de carreteras pendientes de ejecutar o de reformar. La N-432 en A-81, la reforma de la A-4, la Autovía del Olivar, la variante Oeste y la ronda Norte son algunos de los proyectos que siguen en el aire, algunos ni siquiera tienen horizonte próximo. Por otra parte, aunque sin desviarnos de las carreteras, hoy hemos tenido que lamentar otra muerte en un accidente de tráfico. Una menor de edad ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas tras una colisión frontal que ha tenido lugar esta mañana en la A-318 en el término municipal de Zuheros. Por último, el cinturón verde de Córdoba, aún por inaugurar, empieza a cobrar vida y muchos cordobeses eligen la cuesta de enero para transitar este recorrido de 20 kilómetros, por aquello de los propósitos de año nuevo y para depurar los excesos de las fiestas. Son muchos los que se atreven ya a cruzar los dos puentes colgantes instalados en el tercer tramo, próximos a La Aduana.
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- Córdoba se reencuentra con su sierra a través de su cinturón verde
Córdoba ciudad
- Un manto de densa niebla cubre Córdoba y llena de bruma el ambiente
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Casi 25.000 hogares cordobeses viven con el Ingreso Mínimo Vital, un 15% más que hace un año
- La Justicia reorganiza a 406 funcionarios en Córdoba y prevé "alguna paralización"
- La BLET, Escribano, Santa Bárbara o Indra: necesidades de empleo y cómo prepararse para trabajar
Provincia
- Dos detenidos por varios robos en explotaciones agrícolas de Castro del Río
- El Ayuntamiento de Montilla impulsa mejoras en la avenida de la Constitución y otras vías gracias al PFEA 2025
- Fallece un hombre en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute, cerca del casco urbano
Deportes
- Vilarrasa y Adilson Mendes, a punto y pendientes de la decisión de Iván Ania para el duelo en Huesca
Andalucía
- Andalucía recibirá 963 millones adicionales al sistema de financiación para recortar su brecha con otras comunidades
España
- El PP pone el grito en el cielo ante la propuesta de Montero y promete impulsar en un año la financiación autonómica
Internacional
- ¿Cuba, Colombia, Groenlandia? Los mercados de predicciones apuestan sobre el próximo golpe de Trump en el extranjero
