El número de hogares que dependen del Ingreso Mínimo Vital continúa creciendo en la provincia de Córdoba, donde más de 24.800 unidades de convivencia reciben ya esta prestación, que alcanza a casi 78.000 personas, más del 10% de la población, tras sumar cerca de 9.500 beneficiarios en solo un año. En el ámbito de sucesos, un hombre de 76 años en la tarde de ayer en Lucena tras ser atropellado por un vehículo en la carretera de Rute (A-331). Y en el terreno judicial, la implantación del nuevo Tribunal de Instancia en el partido judicial de Córdoba ha arrancado sin la nueva oficina judicial operativa, una transición que augura retrasos y cierta paralización de la actividad mientras se completa la reorganización del personal y los sistemas tecnológicos.

