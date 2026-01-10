La actualidad del sábado 10 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba, el fallecimiento de un hombre atropellado en Lucena y las dificultades iniciales en la puesta en marcha del nuevo Tribunal de Instancia en la capital centran la actualidad
El número de hogares que dependen del Ingreso Mínimo Vital continúa creciendo en la provincia de Córdoba, donde más de 24.800 unidades de convivencia reciben ya esta prestación, que alcanza a casi 78.000 personas, más del 10% de la población, tras sumar cerca de 9.500 beneficiarios en solo un año. En el ámbito de sucesos, un hombre de 76 años en la tarde de ayer en Lucena tras ser atropellado por un vehículo en la carretera de Rute (A-331). Y en el terreno judicial, la implantación del nuevo Tribunal de Instancia en el partido judicial de Córdoba ha arrancado sin la nueva oficina judicial operativa, una transición que augura retrasos y cierta paralización de la actividad mientras se completa la reorganización del personal y los sistemas tecnológicos.
- Casi 25.000 hogares cordobeses viven con el Ingreso Mínimo Vital, un 15% más que hace un año
- Fallece un hombre en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute, cerca del casco urbano
- La Justicia reorganiza a 406 funcionarios en Córdoba y prevé "alguna paralización"
Córdoba ciudad
- La BLET, Escribano, Santa Bárbara o Indra: necesidades de empleo y cómo prepararse para trabajar
- Más de una docena de obras acabarán o empezarán entre enero y febrero en Córdoba
- Córdoba en Fitur: nuevas promociones centradas en turismo religioso, premium y la experiencia todo el año
- Los Trinitarios alertan del deterioro de su iglesia y buscarán apoyo para su conservación
- El Ayuntamiento instala pantallas táctiles por Córdoba para dar información turística
- La Fiscalía denuncia a Vox y a Paula Badanelli por sus ataques tras el masivo rezo musulmán en Las Setas
Provincia
- El Ayuntamiento de Montilla impulsa mejoras en la avenida de la Constitución y otras vías gracias al PFEA 2025
- El presupuesto de la Diputación para Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda crece un 10% en 2026
Cultura y espectáculos
Andalucía
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21