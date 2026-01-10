Empleo
Los salarios del transporte de mercancías por carretera en Córdoba subirán un 7% en dos años
Los sindicatos UGT y CCOO han firmado con la patronal el nuevo convenio colectivo, que tendrá vigencia en 2026 y 2027
Los sindicatos CCOO y UGT han firmado con la patronal el nuevo convenio de transporte de mercancías por carretera de Córdoba, que tendrá una vigencia de dos años, 2026 y 2027, y que supondrá una subida salarial del 7% en este periodo, con un 3,5% anual.
Ambas organizaciones sindicales señalan que esta subida garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo e incluso lo mejora, al situarse por encima del IPC. Pero, además, el convenio introduce otras mejoras como la adaptación de excedencias y la mejora del permiso específico para la asistencia al médico. Uno de los aspectos más importantes del nuevo convenio es el que se refiere al trabajo en cámara frigorífica.
Novedades
Por un lado, se crea la categoría de camarista de frío, cuyo nivel salarial corresponde al de mozo especializado-carretillero y, por otro, se establece que los trabajos en cámara frigorífica serán de un máximo de 50 minutos por hora. Además, se crea un plus de frío consistente en el 20% del salario base que se devengará cuando la persona trabajadora realicé al menos la mitad de su jornada dentro de la cámara de frío.
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia
- De dos a tres carriles por sentido y una nueva glorieta en Las Palmeras: así será el tramo que queda de variante Oeste