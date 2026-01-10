Los salarios del transporte de mercancías por carretera en Córdoba subirán un 7% en dos años

Los sindicatos CCOO y UGT han firmado con la patronal el nuevo convenio de transporte de mercancías por carretera de Córdoba, que tendrá una vigencia de dos años, 2026 y 2027, y que supondrá una subida salarial del 7% en este periodo, con un 3,5% anual.

Ambas organizaciones sindicales señalan que esta subida garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo e incluso lo mejora, al situarse por encima del IPC. Pero, además, el convenio introduce otras mejoras como la adaptación de excedencias y la mejora del permiso específico para la asistencia al médico. Uno de los aspectos más importantes del nuevo convenio es el que se refiere al trabajo en cámara frigorífica.

Novedades

Por un lado, se crea la categoría de camarista de frío, cuyo nivel salarial corresponde al de mozo especializado-carretillero y, por otro, se establece que los trabajos en cámara frigorífica serán de un máximo de 50 minutos por hora. Además, se crea un plus de frío consistente en el 20% del salario base que se devengará cuando la persona trabajadora realicé al menos la mitad de su jornada dentro de la cámara de frío.