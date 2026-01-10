El PSOE lamenta que Aucorsa no incorpore ningún vehículo nuevo en el 2026

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha lamentado que la empresa municipal de transportes urbanos, Aucorsa, haya comenzado el año 2026 con la misma flota “obsoleta y deficitaria” que el PP ha gestionado desde que entró en el Gobierno municipal en 2019.

Promesa de nuevos vehículos

Bernal ha recordado que el alcalde, José María Bellido, prometió en el Debate de la Ciudad celebrado en diciembre que antes de acabar 2025 habría 15 autobuses nuevos funcionando en Aucorsa, lo que no se ha cumplido. “En este momento Aucorsa no ha recibido en sus instalaciones ningún vehículo nuevo y no hay fecha de incorporación; ha comenzado 2026 con la misma flota”.

Autobuses de Aucorsa. / Manuel Murillo

La edil ha indicado que la fecha en la que se debían haber entregado los vehículos era octubre del 2025, y que por varias razones la empresa Iveco no pudo cumplir con la entrega y retrasó el cumplimiento para finales de diciembre 2025 o primeros de enero 2026. En este sentido, ha agregado que las fotos que salieron en prensa a finales de diciembre anunciando la llegada de autobuses no habían sido tomadas en Aucorsa, sino en Iveco, la empresa italiana que comercializa los vehículos comprados por el Gobierno municipal, y que los tiene aún en sus instalaciones.

Una renovación necesaria

“Estos autobuses no se pueden entregar porque aún no están acabados, falta por instalarles varios elementos como el sistema de billetaje, el pupitre de conducción CUVE, los contadores de aforo, los paneles de información…”, ha especificado la capitular, que desde el PSOE exige al PP que cumpla con la necesaria renovación de flota.

Para Bernal, la incorporación urgente de nuevos autobuses vendría a solventar incidencias recurrentes a través de los paneles de control de los conductores CUVE, una pieza clave que integra diferentes funciones para que el conductor pueda gestionar adecuadamente el autobús y que en la actualidad no disponen en su totalidad. Igualmente, ha insistido en un mayor control y mejora de todos los problemas con las recargas de tarjetas, pagos de billete y el ausente sistema de pago por tarjeta.