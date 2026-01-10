La Justicia reorganiza a 406 funcionarios en Córdoba y prevé "alguna paralización"

El nuevo Tribunal de Instancia ha llegado al partido judicial de Córdoba sin que se haya implantado la nueva oficina judicial todavía. En los próximos días, se darán otros pasos para la reorganización de los 406 funcionarios de la capital, pero de momento, no se ha cerrado ni esta cuestión ni el acceso tecnológico para que puedan trabajar.

Así las cosas, el secretario coordinador de Justicia en Córdoba, José Antonio Guerra, y la jueza decana, Eva Álvarez, anticipan que "habrá alguna paralización" de la actividad, dado que se trata de una transformación "compleja", con la que Córdoba se adapta a la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta norma prevé que las capitales son las últimas en implantar los tribunales de instancia, dejando atrás el modelo tradicional de juzgados unipersonales. Establecía como fecha límite el pasado 31 de diciembre, pero la Consejería de Justicia indica que, a nivel nacional, el plazo se ha ampliado al 31 de enero para ultimar el cambio.

Ya disponen de protocolo y manuales

José Antonio Guerra detalla que ya se ha aprobado el protocolo de implantación del tribunal de instancia en el partido judicial de Córdoba, que marca unas líneas generales, y se han enviado manuales de organización elaborados por los directores de los servicios comunes, donde se diseñan los grupos de trabajo por áreas, atendiendo a las distintas jurisdicciones (Civil, Mercantil, Penal...).

Salas de vistas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

También se ha planteado una relación de puestos de trabajo (en fase de alegaciones), pero todavía se debe perfilar la distribución del personal en los servicios, lo que se espera que esté concluido a principios de la semana que viene. En este sentido, el próximo lunes se celebrará una reunión donde se ultimarán estas cuestiones y se podría establecer un cronograma de traslado.

Además de los recursos humanos, se han adaptado espacios en la Ciudad de la Justicia (el edificio tiene más de 50.000 metros cuadrados de superficie) para asumir el cambio, que incluye la ubicación de un servicio de información en cada planta.

406 funcionarios distribuidos en tres servicios

Córdoba cuenta con 406 funcionarios, entre los que se hallan gestores, tramitadores y auxilio. También hay 44 letrados de la Administración de Justicia, que ya están acoplados en la nueva oficina, y los jueces se mantendrán en sus plazas. Como norma general, se intentará que los funcionarios se mantengan en las materias que vienen desarrollando hasta ahora.

Una de las principales novedades será la disposición de tres servicios comunes, en lugar de solo uno como había hasta el momento. Así, el Tribunal de Instancia lo conforman las plazas judiciales que serán apoyadas por un servicio común de tramitación, otro de ejecución y el general. Los 406 funcionarios se distribuirán en estos tres servicios.

Eva Álvarez: "Estamos todos a la expectativa"

La jueza decana de Córdoba entiende que "la piedra angular del cambio es la informática. Que los funcionarios puedan acceder a los nuevos expedientes que se les atribuye. Se está trabajando en ello desde la Junta de Andalucía (Administración competente) y cuando se vea que tienen acceso, estamos preparados para la mudanza". Esta responsable indica que "no hay fecha concreta" para materializar la reorganización del personal, porque "mientras no esté la informática, no nos podemos mover".

En cualquier caso, admite que "estamos todos a la expectativa. El cambio es muy profundo y todavía, realmente, no nos hemos puesto en marcha. El Tribunal de Instancia ha entrado en vigor, pero la oficina judicial no ha podido implantarse todavía".