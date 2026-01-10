Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 10 de enero de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Gran Circo Acrobático de China

Gran Circo Acrobático de China / DIARIO CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Espectáculo

Gran Circo Acrobático de China

Más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. El espectáculo consta de cuatro actos. Localidades de 15 a 38 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

17.00 y 20.30 horas.

A jugar a la Casa

Juegos traídos por los Reyes Magos

La sesión de ‘A jugar a la Casa’ de hoy será de juegos variados, con especial dedicación a los que hayan traído los Reyes Magos a los participantes. Es para todas las edades y niveles y la organiza como siempre la Delegación de Juventud del Ayuntamiento con la colaboración de la asociación Jugamos Tod@s.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud.

Campo Madre de Dios, s/n.

De 19.00 a 03.00 horas.

Exposición

Continúa‘Arde el día’

Continúa la exposición ‘Arde el día, paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad’. Se podrá visitar hasta el próximo día 1 de marzo.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

Manríquez, 5.

De 10.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.

Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.

De 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Exposición

Inauguración de ‘Bendición de la Materia’, de Elena Arrese

Elena Arrese es una artista multidisciplinar. Dibujos, pinturas, ilustraciones, reciclaje... Su obra está siempre asociada a un tenaz trabajo de prueba, ensayo y experiencia, en la que con el manejo de las técnicas mixtas mejor se expresa. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 30 de enero.

CÓRDOBA. Colegio abogados.

Morería, 5.

12.00 horas.

