Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 10 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Espectáculo
Gran Circo Acrobático de China
Más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. El espectáculo consta de cuatro actos. Localidades de 15 a 38 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
17.00 y 20.30 horas.
A jugar a la Casa
Juegos traídos por los Reyes Magos
La sesión de ‘A jugar a la Casa’ de hoy será de juegos variados, con especial dedicación a los que hayan traído los Reyes Magos a los participantes. Es para todas las edades y niveles y la organiza como siempre la Delegación de Juventud del Ayuntamiento con la colaboración de la asociación Jugamos Tod@s.
CÓRDOBA. Casa de la Juventud.
Campo Madre de Dios, s/n.
De 19.00 a 03.00 horas.
Exposición
Continúa‘Arde el día’
Continúa la exposición ‘Arde el día, paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad’. Se podrá visitar hasta el próximo día 1 de marzo.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 10.00 a 14.00 horas.
Exposición
‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’
Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.
Exposición
Inauguración de ‘Bendición de la Materia’, de Elena Arrese
Elena Arrese es una artista multidisciplinar. Dibujos, pinturas, ilustraciones, reciclaje... Su obra está siempre asociada a un tenaz trabajo de prueba, ensayo y experiencia, en la que con el manejo de las técnicas mixtas mejor se expresa. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 30 de enero.
CÓRDOBA. Colegio abogados.
Morería, 5.
12.00 horas.
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante