Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 10 de enero de 2026

Espectáculo

Gran Circo Acrobático de China

Más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. El espectáculo consta de cuatro actos. Localidades de 15 a 38 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 17.00 y 20.30 horas.

A jugar a la Casa

Juegos traídos por los Reyes Magos

La sesión de ‘A jugar a la Casa’ de hoy será de juegos variados, con especial dedicación a los que hayan traído los Reyes Magos a los participantes. Es para todas las edades y niveles y la organiza como siempre la Delegación de Juventud del Ayuntamiento con la colaboración de la asociación Jugamos Tod@s.

CÓRDOBA. Casa de la Juventud. Campo Madre de Dios, s/n. De 19.00 a 03.00 horas.

Exposición

Continúa‘Arde el día’

Continúa la exposición ‘Arde el día, paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad’. Se podrá visitar hasta el próximo día 1 de marzo.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Manríquez, 5. De 10.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa. Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9. De 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Exposición

Inauguración de ‘Bendición de la Materia’, de Elena Arrese

Elena Arrese es una artista multidisciplinar. Dibujos, pinturas, ilustraciones, reciclaje... Su obra está siempre asociada a un tenaz trabajo de prueba, ensayo y experiencia, en la que con el manejo de las técnicas mixtas mejor se expresa. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 30 de enero.