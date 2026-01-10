Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 10 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 11 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Jose Márquez Cartes
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Rafaela Núñez Mendoza
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael
Francisco Ruiz Ortega
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21