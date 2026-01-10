Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 10 de enero

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 11 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Jose Márquez Cartes

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Rafaela Núñez Mendoza

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael

Francisco Ruiz Ortega

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

