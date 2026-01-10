La Diputación respalda la Gala de la Hostelería andaluza, que este año se celebra en Córdoba

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), dependiente de la Diputación de Córdoba, y la Asociación de Hostelería y Turismo de Córdoba (Hostecor) han sellado una colaboración para impulsar conjuntamente la organización en Córdoba de la tercera Gala de la Hostelería de Andalucía, celebrada en anteriores ediciones en Jaén y Granada.

"Oportunidad de promoción"

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, ha mostrado su satisfacción por acoger en Córdoba un evento que “supondrá una extraordinaria oportunidad de promoción para toda la provincia al proyectar la imagen de nuestro territorio como destino turístico y gastronómico a nivel andaluz”.

“Desde Diputación y desde Iprodeco apoyamos económicamente esta Gala porque estamos convencidos de su repercusión positiva para Córdoba como destino. La Gala concentra en una jornada a la élite empresarial hostelera andaluza, a representantes de la Junta, diputaciones y ayuntamientos, además de medios de comunicación de ámbito local, provincial y regional”, ha señalado Romero.

Repercusión mediática

En este sentido, el también presidente de Iprodeco ha insistido en que “la Gala tendrá una importante repercusión mediática y digital que se traducirá en un retorno directo en imagen para la provincia. Además, los asistentes podrán disfrutar de los sabores de Córdoba en un cóctel que se les ofrecerá basado en nuestros productos agroalimentarios”.

La tercera Gala de la Hostelería de Andalucía, a cuya organización destinará la Diputación de Córdoba la cantidad de 20.000 euros, es el acto anual de reconocimiento a la excelencia empresarial hostelera en Andalucía. Lo promueve la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y las ocho asociaciones provinciales, con la colaboración local de Hostecor en el caso de Córdoba. Su celebración está prevista para el día 9 de marzo.