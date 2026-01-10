Córdoba se reencuentra con su sierra a través de su cinturón verde

Con los propósitos de año nuevo, los cordobeses han empezado a caminar ya por el ansiado cinturón verde. A falta de su inauguración oficial, son varios los senderistas y ciclistas que recorren desde hace días los 20 kilómetros ininterrumpidos que atraviesan la ciudad desde el Hipercor hasta Rabanales por el corredor norte. La finalización de las obras en los dos puentes colgantes de 65 metros cada uno, que conectan la carretera CO-3405 con la Cuesta de la Traición dentro del tercer tramo, han terminado de unir el trazado de las fases 1 y 2 (desde la Vereda de Trasierra hasta el colegio La Aduana, pasando por las Ermitas) con las fases 3 y 4 (desde el citado colegio hasta la Vereda de la Alcaidía, enlazando con La Palomera).

Puentes colgantes

Uno de los puntos que más expectación está generando es el tramo 3, donde se localizan los dos puentes colgantes, ya concluidos pero, todavía cerrados. Pese a ello, la realidad sobre el terreno es otra: numerosos ciudadanos se adentran en esta fase del recorrido y cruzan unas pasarelas que se han convertido en el símbolo del nuevo cinturón verde. Suspendidos sobre vaguadas y senderos, los puentes ofrecen una experiencia inédita en el entorno inmediato de la capital.

“Me recuerda al que hay en Zuheros”, compara el biólogo Javier González, entrevistado ayer por este periódico mientras recorría este tramo. González valora especialmente el enfoque ambiental del proyecto, destacando la intervención “no invasiva” y “respetuosa” con la naturaleza. En su análisis subraya que las infraestructuras “se han adaptado a la topografía del terreno, evitando grandes movimientos de tierra y respetando la vegetación existente. “Eso es fundamental para que el entorno no pierda su valor ecológico”, apunta.

El cinturón verde muestra su cara más completa / Manuel Murillo

Nuevas vistas

El cinturón verde no solo recupera caminos, sino también perspectivas. Desde distintos puntos del trazado, especialmente en los tramos más cercanos a la sierra, se abren vistas panorámicas hasta ahora inaccesibles. “Las vistas que ofrece de la sierra cordobesa eran antes imposibles”, señala González, convencido de que este contacto visual refuerza el vínculo entre la ciudad y su paisaje natural.

En otros sectores del recorrido, ya plenamente transitables, el cinturón verde discurre por tramos más llanos, pensados para un uso familiar y deportivo, que se alternan con otros de mayor desnivel. Esta diversidad es una de las claves del proyecto, que busca atraer a perfiles muy distintos de usuarios.

En uno de estos tramos, una experta en turismo entrevistada por este periódico pone el foco en la experiencia del visitante. Destaca la “sensación de seguridad” que transmiten las infraestructuras, incluso en el caso de los puentes colgantes, pese a que la señalización instalada recomienda un aforo máximo de diez personas. Aun así, advierte de los retos que se avecinan si el cinturón verde se consolida como nuevo atractivo turístico. “Hay que ver cómo encajarlo y plantearlo sin que se sature o sea perjudicial para el propio entorno”, afirma, apelando a una planificación que combine promoción y conservación.

La percepción entre los usuarios es mayoritariamente entusiasta. Manuel Arias se detiene para contemplar el paisaje y no duda: “Es precioso, tiene unas vistas increíbles”. Sin embargo, añade una reflexión compartida por muchos caminantes: “Hay que mantenerlo”. La limpieza, el cuidado del entorno y el respeto a las normas aparecen como condiciones indispensables para garantizar la supervivencia del proyecto. Manuel Sánchez Vacas, por su parte, resume la sensación general con pocas palabras: “Es una pasada. Más gente se animará”.