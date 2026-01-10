Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

En la provincia de Córdoba hay cerca de 300 kilómetros de carreteras pendientes de ejecutar o de reformar. No todos los proyectos que están por abordarse son de la misma entidad ni abarcan la misma cantidad de kilómetros, aunque sí afectan a prácticamente todas las comarcas de la provincia. La deuda eterna que Córdoba no termina de cobrarse en este sentido es la de la conversión de la Nacional 432 en autovía, y ni siquiera esto va a ser una realidad ni a corto ni a medio plazo. Otro proyecto estatal previsto, aunque también sin fecha, es la reforma de la autovía A-4 (Madrid-Sevilla), con actuaciones planteadas para varios tramos.

Si se habla de carreteras pendientes también hay que incluir la Autovía del Olivar, cuyo único tramo ya ejecutado dentro de la provincia de Córdoba es el que une a Lucena y Cabra.

Y en cuanto a vías pendientes en Córdoba capital, avanza, al menos sobre el papel, el tramo que queda por hacer de la variante Oeste y en breve se iniciarán las obras propiamente dichas de la primera fase de la ronda Norte (y luego habrá que ver qué ocurre con la segunda parte).

N-432

La N-432 une Badajoz con Granada pasando por Córdoba. Sobrepasa los 433 kilómetros, de los que unos 192 se localizan en terreno cordobés. Su conversión en autovía es una reclamación histórica de aquellos municipios por los que transcurre, ya no solo por descongestionar el tráfico que soporta y dar una movilidad de calidad a estos habitantes, sino por parar la sangría de accidentes que cada año se producen en esta carretera nacional. Lo último que ha hecho el Ministerio de Transportes en torno a la N-432 es publicar la declaración de impacto ambiental de un tramo de 71 kilómetros que se ciñe únicamente a Badajoz. Es más, este anuncio ya dejaba claro que el tramo de carretera desde Extremadura hasta Espiel debía volver a someterse a un estudio de este tipo, cuando en mayo del año pasado parecía que estas dificultades se habían superado ya.

Transportes ya ha dejado claro que la N-432, de momento, seguirá siendo una vía convencional

Lo que está claro es que la N-432 no va a ser autovía a su paso por Córdoba ni a corto ni a medio plazo. Lo que debería ser la A-81 seguirá siendo una carretera convencional y así lo dejó claro el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una visita a Córdoba a finales de 2025. En declaraciones a este periódico, el ministro reconoció que mientras se hacen los estudios por tramos para la futura A-81, lo que se ejecutarán serán mejoras de trazado en la nacional «aunque no hagamos duplicación en este momento». Y esto teniendo en cuenta que la A-81 será una autovía en su parte Badajoz-Zafra, pero al conectar con Córdoba (Zafra-Espiel) seguirá siendo una carretera convencional, aunque con un trazado renovado. El estudio informativo publicado en 2024 ya dejaba claro también que el tramo entre Zafra y Espiel sería en una primera fase una carretera convencional y no autovía.

Marcha de coches desde Espiel solicitando la conversión de la N-432 en autovía. / Chencho Martínez

A-4

Para la autovía A-4 está en marcha un antiguo proyecto que abarca casi una veintena de actuaciones en los 88 kilómetros de carretera entre Villa del Río y La Carlota. Esta ambiciosa iniciativa, presupuestada en 476 millones (512 con expropiaciones), incluye diez nuevos kilómetros de autovía en Córdoba capital, diversas variantes en la provincia, como la de Montoro y Villafranca, y en la capital, como la del Guadajoz, y la eliminación de las curvas de la Cuesta del Espino.

En cuanto a las actuaciones más destacadas, en Córdoba capital se incluye la remodelación de un tramo que va desde los kilómetros 396,5, antes de llegar a Las Quemadas, al 407, cerca de donde empieza la variante de Los Visos. La totalidad de este tramo pasará de tener cuatro a un mínimo de ocho carriles. En función de las zonas, puede haber más carriles, llegando incluso a seis por sentido entre los del tronco principal y los de las vías colectoras y distribuidoras de la circulación.

Las curvas de la Cuesta del Espino se evitarán con una nueva variante. / MANUEL MURILLO

Dentro de la remodelación de la A-4, la intervención en la Cuesta del Espino será una de las de mayor calado. Se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 413 y 421 y tendrá tres partes diferenciadas, ya que al principio y al final de la misma lo que se hará es ajustar el trazado actual, mientras que la parte central será totalmente nueva.

En cuanto a las nuevas variantes, se construirá una al oeste de la A-4 para sustituir seis curvas de entre 250 y 520 metros de radio en el entorno del cruce con el Guadajoz; otra irá de los puntos kilométricos 378 y 382 de la autovía, esto es, desde prácticamente la salida de Villafranca hasta los terrenos donde se levantará la Base Logística del Ejército de Tierra; y una tercera estará en Montoro, entre los Huertos Familiares de San Fernando y el polígono industrial de El Olmo.

En general, la intervención en la autovía A-4 conllevará la construcción de quince nuevos viaductos para permitir el paso de la carretera sobre ríos, arroyos y vías de ferrocarril, así como la ampliación de otros cinco; diez nuevos pasos superiores; veinte pasos inferiores de nueva construcción y la ampliación de once existentes; y diez nuevos muros de contención, entre otras actuaciones.

Autovía del Olivar

La Autovía del Olivar es una carretera de gran capacidad proyectada a finales de los años noventa que debe conectar, una vez concluida, las provincias de Jaén y Sevilla pasando por Córdoba. En el caso de la provincia de Córdoba, el único tramo en activo es el que une Cabra y Lucena. El último paso que ha dado la Junta de Andalucía en este sentido es la concesión favorable de autorización ambiental al tramo que va desde Cabra hasta Martos, en Jaén. Este visto bueno, denominado formalmente Autorización Ambiental Unificada y que es vinculante, se da para un tramo de unos 57 kilómetros en total y que abarca a los términos municipales de Cabra, Baena, Doña MencíaZuheros y Luque, en Córdoba, y Alcaudete y Martos, en Jaén. Sí hay una parte que se queda fuera de la autorización, la que afecta a unos pocos kilómetros situados en Doña Mencía. El estudio que recibe el visto bueno ambiental se divide en cinco tramos. Todos, a excepción del ya nombrado en Doña Mencía, ya están autorizados ambientalmente. El tramo uno es de 8,6 kilómetros y va de Jaén a Martos, esta parte, a su vez, se ha divido en dos. El tramo dos abarca 10,83 kilómetros entre la intersección de la A-6051 con la N-432. El tres es el de Doña Mencía, que se ha quedado fuera.

Zona por la que discurrirá la variante de Cabra en la Autovía del Olivar. / José Moreno

La construcción final de la Autovía del Olivar está prevista en los planes de infraestructuras de la Junta de Andalucía, el Pitma 2030. La carretera, en la provincia de Jaén, discurre entre las poblaciones de Úbeda, Mancha Real y Jaén capital. Está prevista su continuidad por Torredelcampo y Torredonjimeno, por el trazado actual de la A-316 hasta Alcaudete. En la provincia de Córdoba, el tramo existente discurre entre Cabra y Lucena. Su trazado coincide durante 14 kilómetros con la N-432 de Córdoba a Granada, para continuar hacia Cabra, Lucena y Puente Genil a través del trazado de la A-318. La conexión con la A-92 se produciría en la provincia de Sevilla, a la altura de Estepa.

Variante Oeste

El Ministerio de Transportes acaba de adjudicar la actualización del proyecto de la variante Oeste de Córdoba, en concreto, del tramo de dos kilómetros que queda por hacer y que conectará la N-437 (carretera del Aeropuerto) con la A-431 (la carretera de Palma). El proyecto se remonta a 2006, cuando el por entonces Ministerio de Fomento firmó un protocolo de colaboración con la Junta para abordar la actuación en Córdoba. Aunque en 2024 se desbloqueó la actualización que ahora se ha adjudicado, todavía queda por sellar el convenio económico, es decir, el dinero que pondrá cada administración. En este caso, el tramo de carretera a ejecutar será una autovía, es decir, de titularidad estatal, pero el enlace con la A-431 se mete ya en vía autonómica.

Variante Oeste carretera CO-32 y el Puente de Ibn Firnas, Carreteras / Manuel Murillo

En cuanto a la obra que se prevé ejecutar una vez se finalice la actualización del proyecto y se saquen a licitación los trabajos, es una carretera de dos kilómetros que conectará la N-437 y la A-431 desde la CO-32 (el primer tramo de variante Oeste ejecutado, los casi 6 kilómetros en los que está el puente de Ibn Firnás, inaugurados hace quince años, que unen las autovías con la carretera del Aeropuerto). El nuevo tramo se plantea con dos calzadas de dos o tres carriles por sentido cada una, de 3,5 metros de ancho y una mediana de 10 metros de anchura entre plataformas. Los arcenes exteriores serán de 2,5 metros y los interiores, de un metro.

La Junta ya trabaja en la primera fase de la ronda Norte, aunque está pendiente la segunda

Con respecto a los enlaces, el que conecta con la carretera de Palma se resolverá con una nueva glorieta de 120 metros de diámetro justo al lado de la salida del barrio de Las Palmeras. Lo que dice Transportes es que así se dará continuidad a la autovía hacia el norte, «elevando la rasante del tronco y pasando en estructura sobre la glorieta». En el otro enlace, el que conectará con la carretera del Aeropuerto, lo que se plantea es una intersección a nivel que aprovecha la glorieta que ya existe. A pesar de ser un tramo de apenas dos kilómetros, la finalización de la variante Oeste es esencial pues, por un lado, mejora la conexión del aeropuerto (que ha ganado actividad en los últimos años) y permite que una autovía pase justo al lado del parque logístico de El Higuerón (evitando que los camiones tengan que entrar en la ciudad).

Ronda Norte

A finales de octubre de 2025, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía inició los trabajos de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba, la que compete a la administración autonómica y que se centra en el tramo entre las glorietas del Hipercor (María de Maeztu) y centro comercial La Sierra (Santa Beatriz). Los trabajos (los de mayor calado vendrán ahora a partir de enero) se inician en la rotonda del Hipercor (que realmente se corresponde con la ronda de Poniente), cuyo tronco principal se soterrará, quedando la glorieta por arriba (al estilo de la Ibn Zaydun). Cuando se acabe la parte de la rotonda, se procederá a hacer la ronda en sí, que discurrirá en paralelo a la avenida de la Arruzafilla, tendrá dos carriles por sentido y un montículo con árboles que alivie las molestias a los vecinos. Habrá también un carril de servicio en la parte más próxima a las viviendas.

Operarios tapan los restos del yacimiento arqueológico de la ronda Norte, en la avenida de la Arruzafilla / A. J. González

Una vez finalice esta primera fase, todavía quedará por ejecutar la segunda, la que conectará esta parte autonómica con la que hizo el Ayuntamiento y con la que se unirá a la altura de la Fuente de la Salud. Esa segunda fase ni siquiera tiene proyecto, a pesar de que la Junta ha dicho en más de una ocasión que se está trabajando en la licitación de la redacción del mismo. Ya se ha estimado que su coste será de unos 80 millones.