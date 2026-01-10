Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'

"Carácter tradicional de las cosas, usos, costumbres, etc." es una de las acepciones de la palabra solera en el diccionario de la Real Academia Española. Y ese carácter de antaño precisamente el que guardan los soletes con solera que otorga la Guía Repsol. Un listado que simboliza tradición y territorio.

Desde los negocios clásicos que resisten el paso del tiempo a la apuesta por lo auténtico desde las cocinas y las barras más jóvenes. Dentro de estas distinciones, que se otorgaron precisamente en Córdoba, este organismo selecciona una serie de tabernas, bares y restaurantes en las que come bien y barato. Lugares ideales precisamente para frecuentarlos en la cuesta de enero, cuando el bolsillo tambalea tras el aluvión de celebraciones, fiestas y gastos de las navidades.

Estos son los clásicos de Córdoba en los que podrás deleitar a tu paladar sin hacer mella en la cuenta bancaria:

Bodega Guzmán

Esta taberna ubicada en la calle Judíos, número 7, en plena judería, nada más y nada menos que al lado de la imponente Sinagoga, es tradición y solera. Sus tapas frías le bastan para posicionarse como uno de los lugares referentes en la gastronomía cordobesa. No cuenta con cocina y únicamente sirve sus platos ya preparados que se venden en el día. Los aperitivos son más que una excusa para degustar sus buques insignia: vinos de la D.O. Montilla-Moriles. Esta taberna es la casa y refugio de parroquianos que acuden sin faltar a su cita con los finos de la tierra.

Taberna Rafaé

Con el nombre que tiene no podía ser de otra forma. La taberna Rafaé es sinónimo de esencia y tradición cordobesa. Como señala el establecimiento en su página web, cuenta con una "cuidada carta" entre la que destacan platos como los entrantes fríos y calientes, distintos tipos de revueltos, pescaíto frito, carnes o arroces. Delicias que combinan a la perfección con su "excelente" carta de vinos que incluye denominaciones de origen de toda Andalucía. Con reseñas positivas por su servicio y precios razonables, es una de las opciones más apetecibles para comer bien sin gastar demasiado.

Taberna Rafaé. / Taberna Rafaé.

Casa Rubio

Fundada en 1920, esta taberna situada junto a la Puerta de Almodóvar es "referente de la buena mesa, el tapeo de calidad, la mejor cocina andaluza y un servicio exquisito", así se define a sí mismo este restaurante en su página web en la que se autoproclama como "uno de los establecimientos con mayor solera de la ciudad". Su terraza con vistas y su propuesta de medias raciones hacen que sea una parada recomendable para disfrutar de la gastronomía cordobesa a precios ajustados.

Taberna El Abuelo

La taberna El Abuelo, situada en la antigua calle San Álvaro, hoy Cruz Conde y propiedad de ls Sociedad de Plateros sus inicios datan de 1925. Sus comensales la definen como " una de las pocas tradicionales que quedan ya en Córdoba". En ella se sirven los vinos de la Boga de ls Sociedad de Plateros que se maridan con platos, guisos y tapas tradicionales de calidad, sin estridencias. Gambas, flamenquines o berenjenas fritas con algunas de las delicias que recomienda la guía Repsol para compartir.

Taberna El Abuelo / A.J.González

Taberna La Montillana

Desde 1948, la taberna La Montillana lleva a la mesa historia del sabor cordobés. En los aledaños de la iglesia de San Miguel, este mítico establecimiento, ya seña de identidad de la cocina cordobesa mezcla la esencia de la cocina tradicional de Córdoba, hecha con ingredientes locales, con un nuevo toque innovador. El restaurante se define en en su página web como "un viaje en el tiempo con cada bocado, donde la tradición, la creatividad y el gusto se encuentran". Sus platos tradicionales a precios asequibles y de alta calidad, cuya variedad cambia continuamente, maridan con los vinos y vermús de Montilla-Moriles, como no podía ser de otra forma. Entre sus clásicos se encuentran el salmorejo, el rabo de toro y otras especialidades cordobesas.

Antonio Jiménez, chef de Taberna La Montillana. / AJ González

Taberna San Miguel Casa El Pisto

Taberna histórica en la emblemática también ubicada en la plaza de San Miguel, con raíces que se remontan al siglo XIX. Su nombre hace spoiler, pues no te puedes ir de este lugar sin probar su pisto aunque en su carta también destacan platos como el salmorejo, su esquista mazamorra o clásicos cordobeses como el rabo de toro o el flamenquín. Todo ello en un ambiente acogedor de solera y tradición, que destaca igualmente por el trato de su personal.