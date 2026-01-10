El Cabildo Catedral de Córdoba ha impulsado el primer estudio integral y en profundidad de las cubiertas de madera de la Mezquita-Catedral, uno de los conjuntos constructivos más antiguos y singulares de Europa, mediante un convenio de colaboración científica internacional con el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (DAI Madrid).

El acuerdo, aprobado por el Cabildo el 12 de abril de 2024, se enmarca en el compromiso permanente de la institución con la investigación, el conocimiento y la conservación del monumento. La financiación del proyecto corre a cargo de la Fundación Alemana de Investigación (DFG), una de las principales entidades europeas de apoyo a la ciencia, lo que avala el alcance y la solvencia científica del estudio.

Más de 500 elementos de madera

Los trabajos serán desarrollados por un equipo interdisciplinar de las universidades de Braunschweig y Bamberg, coordinado por el DAI Madrid, y se centrarán en la documentación y análisis histórico-artístico, estructural y dendrocronológico de más de 500 elementos de madera pertenecientes a la armadura de las cubiertas de la Mezquita-Catedral.

El Cabildo impulsa el primer estudio integral de las cubiertas de madera de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / CÓRDOBA

Este conjunto constituye una fuente de información histórica y constructiva de valor excepcional, hasta ahora escasamente estudiada. De hecho, los análisis previos se limitaban a los trabajos de Félix Hernández en 1928 y a estudios parciales posteriores, como el realizado por Rodríguez Trobajo en 2008.

“Un paso decisivo”

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, ha destacado que “este proyecto supone un paso decisivo en el conocimiento científico de la Mezquita-Catedral y es una muestra clara de la responsabilidad del Cabildo con la conservación rigurosa de un patrimonio que debemos estudiar para proteger y transmitir a las futuras generaciones”.

Asimismo, Nieva ha subrayado que la colaboración con instituciones académicas de prestigio internacional refuerza la vocación del Cabildo de impulsar investigaciones de excelencia, desde una perspectiva multidisciplinar y científica.

Difusión científica y acceso a los resultados

El convenio contempla que, una vez concluidos los estudios, se celebre en Córdoba una jornada científica para la presentación pública de los resultados.

Además, el Cabildo Catedral de Córdoba tendrá derecho de uso y publicación, total o parcial, de los trabajos generados, siempre con referencia expresa a la autoría y al propio acuerdo.

Tras la difusión científica, los informes, documentación gráfica y bases de datos quedarán disponibles a través del Archivo del Cabildo, una vez transcurridos los plazos establecidos, reforzando así el acceso al conocimiento y la transparencia científica.

Las instituciones participantes harán constar expresamente la colaboración del Cabildo en todas las publicaciones derivadas del proyecto, garantizando la visibilidad institucional.

Con esta iniciativa, el Cabildo Catedral de Córdoba reafirma su apuesta decidida por la investigación aplicada al patrimonio, promoviendo alianzas internacionales y consolidando un modelo de gestión responsable orientado a la conservación, el estudio y la puesta en valor de la Mezquita-Catedral.