El Ayuntamiento instala pantallas táctiles por Córdoba para dar información turística

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha instalado varias pantallas y tótems digitales por varios puntos de la ciudad. Según han informado a este periódico fuentes municipales, se trata de una plataforma pensada para que el turista “disponga de la información de la oferta de la ciudad las 24 horas del día, todo el año, más allá de la labor que se desarrolla en los Puntos de Información Turística (PIT)”.

¿Dónde se han instalado?

En cuanto a los puntos elegidos para poner estos recursos digitales, según las mismas fuentes consultadas, “se han localizado en puntos elegidos de manera estratégica por el mayor paso de turistas que recogen”.

De esta forma, se han colocado seis tótems en la plaza de las Tendillas, la pérgola de los jardines del Duque de Rivas (donde se trasladará la Delegación de Turismo una vez concluya la reforma), la plaza de la Corredera, el entorno de la Torre de la Calahorra y el entorno de la estación. Además, se han puesto dos pantallas, una en la esquina entre las calles Blanco Belmonte y Rey Heredia y otra en el Centro de Exposiciones, Ferias y Exposiciones (CEFC) del Parque Joyero.

Tótem interactivo de información turística instalado en la Corredera. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué se puede hacer en estas pantallas?

En los tótems y pantallas, el usuario podrá navegar por la web de Turismo de Córdoba para conocer puntos de interés a visitar, rutas o qué hacer de noche. También se tendrá acceso a la Agenda Única de Córdoba, para ver conciertos, actividad cultural o actividades al aire libre.

Estos elementos, señalan desde el Ayuntamiento, está ahora mismo en fase de prueba y se está ajustando su funcionamiento.